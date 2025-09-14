El Garmin con pantalla AMOLED y 11 días de batería que muchos corredores recomiendan

El mercado de los relojes deportivos se ha vuelto inmenso. Hay modelos para triatletas profesionales, para montañeros extremos o para quienes simplemente quieren registrar pasos. Tal y como yo lo veo, el Garmin Forerunner 165 se sitúa en un punto intermedio muy interesante. Es mucho más completo que los relojes básicos, pero también más asequible que los tope de gama.

Es un reloj que no necesita convencer con artificios porque cumple en lo esencial, en lo que se le puede pedir. Y si lo hace con buena cara a su precio oficial de 279,99 euros, que es el que indica en la web de Garmin, mejor cara se nos quedará a nosotros al poder comprarlo por 176 euros en AliExpress. Sé que a veces todavía tenemos cierto rechazo a comprar en AliExpress, pero es por desconocimiento. Yo llevo más de 10 años publicando ofertas de esta tienda, y también comprándolas, y nunca he tenido ningún problema. Piensa que lo envían desde Francia, así que tiene garantía Europea. E incluso tiene envío y devolución gratis para que no pase absolutamente nada si cambias de idea.

Garmin Forerunner 165: dispuesto a acompañarte en todos tus entrenamientos

Lo primero que se nota al ponerse este reloj es su ligereza. Apenas pesa 39 gramos, así que podemos decir que ha sido diseñado para pasar desapercibido en tu muñeca. Es algo clave para quienes entrenamos varias horas en la semana, y también para quienes dormimos con el reloj puesto para aprovechar sus funciones de monitorización del sueño.

Tiene una pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas que ofrece colores vivos y una visibilidad excelente incluso bajo el sol, y esto es algo en lo que Garmin ha mejorado claramente con respecto a generaciones anteriores donde las pantallas eran bastante más simples. Y su tamaño sigue siendo bastante equilibrado, ya que es lo bastante grande como para mostrar datos con claridad pero sin llegar a ser aparatoso.

Al combinar botones físicos con controles táctiles, es un reloj muy fácil de manejar. Los botones te permitirán controlar sus funciones incluso cuando tengas las manos mojadas, mientras que el panel táctil hará mucho más fácil moverse por sus menús y ajustes. Y, para que puedas nadar con él puesto, tiene una resistencia al agua de 5 ATM.

Uno de los aspectos más valorados en cualquier smartwatch, pero incluso más en los deportivos, es la batería. El Forerunner 165 promete hasta 11 días de autonomía en modo reloj inteligente, lo que se puede traducir en más de una semana con funciones activadas como la monitorización de sueño, notificaciones y entrenamientos ocasionales. Si activamos el modo GPS, la batería bajará hasta unas 19 horas de uso continuo, que debería ser suficiente para cubrir entrenamientos de larga distancia. Y, por lo que he podido leer, en un uso real estaríamos hablando de unos 6 o 7 días de batería, que ya quisieran otros modelos.

Está preparado con más de 25 modos deportivos, aunque tiene especial foco en el running. Por eso te ayudará a medir el esfuerzo en tiempo real, para que puedas controlar los ritmos, ajustar los planes según tu rendimiento y descansos, te dice cuánto tiempo necesitas para descansar tras un esfuerzo intenso, registra brazadas... Es ideal para motivarte y ayudarte a mejorar tus tiempos.

Y, además de tus entrenamientos, también monitoriza tu salud día a día a través de un seguimiento de tu frecuencia cardíaca, un pulsioxímetro, control de sueño, seguimiento del estrés... Por supuesto, también te permite recibir notificaciones en la muñeca, y es compatible con accesorios como bandas de frecuencia cardíaca.

Es la muestra de que no hace falta gastar una fortuna para tener un reloj deportivo completo y fiable. Con su pantalla AMOLED, autonomía convincente, métricas de entrenamiento avanzadas y diseño ligero, tiene todas las papeletas para convertirse en el compañero ideal para corredores de todos los niveles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.