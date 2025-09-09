La tablet que pesa menos que un libro y se convertirá en tu pantalla favorita

Las tablets han pasado por distintas etapas. Primero fueron casi dispositivos de lujo, después pasaron a ser un dispositivo más en casa y hoy, en muchos casos, se han convertido en la alternativa real a un portátil ligero. Digamos que la clave está en el equilibrio, en ofrecer un buen panel, un procesador solvente, una batería que no se quede corta... Y, sobre todo, un precio que justifique su compra.

En ese terreno se mueve la Xiaomi Pad 7, un dispositivo que no pretende deslumbrar con extravagancias, sino cumplir con lo que importa. Tiene una pantalla grande, potencia de sobra, autonomía sólida y un diseño cómodo. Además, hoy te hablaré de la versión de 256 GB, una propuesta que se vuelve todavía más atractiva para quienes quieren una tablet que sirve para estudiar, trabajar o ver series sin preocuparse por el espacio.

Si he decidido hablarte de esta tablet precisamente hoy es porque la he encontrado de oferta en AliExpress, donde está disponible por 263 euros. Un buen descuento respecto a su precio oficial de 449,99 euros, que es el que marca en la tienda de Xiaomi, y también respecto a los 429 euros que cuesta en PcComponentes. Otra buena oferta la tenemos en Amazon, donde baja hasta los 300 euros. Pero ya ves que la mejor está en AliExpress, que nos ofrece el mejor precio para comprar esta tablet.

La Xiaomi Pad 7 quiere ser tu nueva pantalla favorita

Teniendo en cuenta que la Xiaomi Pad 7 mide apenas 6,18 mm de grosor y que pesa unos 500 gramos, podemos hablar de ella como de una tablet cómoda, fácil de transportar en la mochila o en el bolso y lo suficientemente fina para no cansarte cuando la sujetes, incluso durante largos períodos. Tiene un cuerpo metálico tipo unibody que transmite solidez y esa estética moderna, limpia y elegante, muy en la línea de Xiaomi.

Si hay algo que marca la diferencia a la hora de utilizar una tablet, es su pantalla. La Pad 7 juega fuerte en este apartado al incorporar un panel LCD IPS de 11,2 pulgadas, capaz de ofrecer una resolución 3,2K y una tasa de refresco adaptativa que alcanza los 144 Hz. En la práctica, que es lo que nos interesa, esto significa que tanto al navegar como al jugar o ver contenido, la experiencia es fluida y nítida. Su brillo máximo alcanza los 800 nits para que también la puedas utilizar en exteriores y tiene certificaciones que reducen la fatiga visual.

Tampoco decepciona en términos de potencia al equipar un Snapdragon 7+ Gen 3, un chip que se caracteriza por ofrecer un rendimiento muy cercano a la gama alta. Viene acompañado de 8 GB de RAM y, como decíamos antes, de 256 GB de almacenamiento interno, garantizando espacio suficiente y fluidez incluso en la multitarea intensiva. También se agradece que venga con altovoces estéreo cuádruples con Dolby Atmos, lo que complementa la experiencia audiovisual.

Y, en términos de autonomía, hablamos de 8850 mAh, una cifra que nos permite alcanzar las 20 horas de reproducción de vídeo. Esto, traducido a un uso real, puede ser un día y medio de uso, ya sea para tareas de estudio o de trabajo. Monta dos cámaras, una trasera y otra delantera con las que cubrir las necesidades básicas y, por este precio, creo que no se le puede pedir más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.