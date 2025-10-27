Google Pixel 10 de nuevo en oferta: un apartado fotográfico top y una pantalla a la altura de las mejores

No hace falta irse a un móvil de los más caros para disfrutar de la mejor experiencia Android. De hecho, si buscas un smartphone equilibrado a nivel de hardware, que tenga un precio competitivo y sea una apuesta segura incluso a largo plazo, el Google Pixel 10 es una opción muy interesante. Vendría a ser el equivalente al iPhone 17 de Apple, pero con el sistema operativo de Google.

El Google Pixel 10 salió a la venta a finales de agosto de este año y desde entonces ha estado varias veces en oferta. De hecho, actualmente está rebajado 50 euros en Amazon y cuesta 849 euros, lo mismo que en MediaMarkt. A la hora de comprarlo puedes elegir entre cuatro colores, pero no todos están en oferta. Por cierto, estamos hablando del modelo con 128 GB de almacenamiento. En cuanto a las reseñas, son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Un móvil de gama alta con 7 años de actualizaciones

Este móvil, que tiene un diseño prémium, cuenta con una pantalla Actua (OLED) de 6,3 pulgadas con una resolución de 2.424 por 1.080 píxeles y un brillo de hasta 3.000 nits. La calidad de imagen de este panel es increíble y no tiene nada que envidiar a la de otros móviles más caros. Además, todo se siente muy fluido al tener una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. La pantalla tiene protección Corning Gorilla Gass Victus 2.

Como viene siendo habitual, en su interior hay un procesador de Google, y más concretamente el Google Tensor G5, que está acompañado por el coprocesador de seguridad Titan M2 y 12 GB de RAM. Si bien no es chip más rápido el mercado, es lo suficientemente potente para mover incluso el videojuego más exigente.

Uno de los puntos fuertes de este smartphone son las cámaras. En su parte trasera encontramos un sistema de tres cámaras: principal de 48 megapíxeles, teleobjetivo de 10,8 megapíxeles y ultra gran angular de 13 megapíxeles. La calidad de las fotos está a la altura de sus rivales más directos. Además, permite grabar vídeo en hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Para videollamadas y selfies tiene una cámara de 10,5 megapíxeles.

Otro aspecto importante del Google Pixel 10 es que cuenta con 7 años de actualizaciones, tanto del sistema operativo como de seguridad. Por lo tanto, si lo compras, podrás disfrutar de las últimas novedades y mejoras que implemente Google en Android. Esto es algo que no se puede decir de todos los móviles.

Si llevas un tiempo pensando en comprar un Google Pixel, es un buen momento para hacerlo. Vale, no tiene un gran descuento, pero hay que tener en cuenta que lleva poco tiempo a la venta. Por nuestra parte, no podemos hacer otra cosa más que recomendarlo. Nos parece uno de los mejores móviles de su categoría que hay actualmente a la venta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.