Se hunde el precio del iPhone 16, el móvil de Apple perfecto para disfrutar de la IA y ahorrar dinero

Si algo caracteriza a los teléfonos de Apple es que no pasan de moda de un año a otro, al contrario. De hecho, si quieres ahorrar dinero sin renunciar a un buen rendimiento, fijarse en los modelos de anteriores generaciones es la decisión más sabia de todas. Y el mejor ejemplo de todo esto es el iPhone 16, que con los nuevos lanzamientos ya ha dejado de estar en el foco y su precio ha caído en picado.

Este teléfono de Apple tiene en estos momentos un precio recomendado de 859 euros, siendo así mucho más barato que hace un año. Igualmente, gracias a un descuento de 77 euros podemos conseguirlo por unos 781,66 euros en Amazon. Y si prefieres otra opción de compra, en MediaMarkt está incluso un par de euros por debajo y en PcComponentes por unos 809 euros.

Compra el iPhone 16 mucho más barato con descuento

El iPhone 16 en su versión más básica sigue siendo uno de los mejores teléfonos que puedes tener en tu mano este 2025, y más ahora que su precio ha caído en picado. Junto a los nuevos iPhone 17, es de los pocos terminales de la firma de Cupertino que es compatible con Apple Intelligence, además de que ya podemos actualizarlo al nuevo sistema operativo iOS 26 para disfrutar de las últimas novedades.

Esto en gran parte se debe a que en su interior lleva instalado nada más y nada menos que el chip A18, el cual nos brinda un excelente rendimiento. Pero no funciona solo, pues se complementa de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 128 GB. Igualmente, si prefieres un poco más de memoria porque eres de esas personas que hace bastantes fotos y vídeos o usa varias aplicaciones, el modelo con 256 GB también está rebajado a un buen precio.

Por otro lado, cabe mencionar que en este modelo tenemos una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas. Esta nos brinda una resolución 2.556 x 1.179 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz (que es su mayor inconveniente), un brillo máximo de 2.000 nits, una tecnología True Tone para adaptar los colores según donde estemos usando el dispositivo móvil y compatibilidad con HDR.

Y si pasamos a hablar sobre el apartado fotográfico, que es uno de los grandes atractivos de cualquier teléfono de Apple, aquí tenemos una doble cámara trasera que adopta un diseño diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en las anteriores generaciones, ya que tiene una forma de cápsula y vuelve a situarse en vertical. Más allá de esto, nos asegura unos resultados llenos de detalles al estar formada por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 12 MP, mientras que en la parte superior de la pantalla tenemos una cámara frontal de 12 MP para hacer selfies y usar Face ID.

Y en cuanto a su autonomía, nos encontramos con una batería de 3.561 mAh que alcanza hasta 22 horas de reproducción de vídeo. En otras palabras, es capaz de aguantar un día completo de uso gracias a la eficiencia del procesador. Sin dejar de lado que admite una carga rápida de 30 W y carga inalámbrica de 25 W que, sin ser las más rápidas que hemos probado, son más que suficientes para salvarnos en algún que otro momento de urgencia.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.