Parece un fallo de Amazon, pero no lo es: esta novedosa smart TV con panel QLED y Dolby Atmos sale a precio mínimo

A la hora de mudarse a un nuevo hogar, una de las primeras compras que se suele hacer siempre es la televisión. Para qué nos vamos a engañar, no podemos pasar demasiado tiempo sin ver nuestras series favoritas, películas o a nuestro equipo de fútbol en una gran pantalla. Y si estás pensando en comprar o renovar ese viejo modelo que tanto tiempo te ha acompañado, ahora puedes conseguir esta Hisense 55E7Q Pro que pertenece a la gama de 2025 con un gran descuento que la deja tirada de precio.

Esta televisión de la marca Hisense tiene un precio recomendado de 649 euros, aunque ahora gracias a un descuento de 225 euros podemos aprovechar para conseguirla por tan solo unos 424 euros en Amazon, mientras que en PcComponentes está rebajada por unos 499 euros. Igualmente, elijas la opción que elijas, es un gran precio para ser un modelo tan completo.

Compra la televisión Hisense 55E7Q Pro con un descuento del 35%

La Hisense 55E7Q Pro es una televisión inteligente que pertenece a la nueva gama y destaca por su excelente relación calidad-precio. No solo llama la atención por contar con una gran pantalla de 55 pulgadas, sino que también utiliza una tecnología Quantum Dot (más conocida como QLED), la cual se caracteriza por brindarnos mil millones de colores con el fin de disfrutar de escenas más vivas.

Por otro lado, no podemos olvidarnos de que nos ofrece una resolución 4K UHD, una retroiluminación Direct LED para asegurarnos unos tonos negros más puros y una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz, asegurándonos así fluidez tanto en películas como en videojuegos. Y por si no fuese suficiente, es compatible con Dolby Vision IQ, HDR10+ y HDR10.

De poco sirve tener una buena calidad de imagen si el sonido es mediocre, y por eso Hisense ha apostado por integrar dos altavoces que, más allá de alcanzar una potencia RMS de 20 W, que suele ser lo habitual en la mayoría de televisores por su rango de precio, soporta una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos para sentirnos dentro de la acción.

Para rematar, cabe mencionar que el encargado de que todo funcione correctamente es un procesador Hi-View IA. Este se apoya en la inteligencia artificial para optimizar la imagen y audio en tiempo real, además de que ejecuta un sistema operativo VIDAA bastante completo, ya que nos da acceso a una gran variedad de apps. Todo ello sin olvidarnos de que dispone de dos puertos HDMI 2.1 y un Modo Juego Pro para que la experiencia al jugar sea muy buena.

