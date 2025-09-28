A precio mínimo el Google Pixel 9, uno de los mejores gama alta compactos que funciona con Android 16

Echando la vista atrás, no hay lugar a dudas a que 2024 nos dejó teléfonos de gama alta muy interesantes y, lo mejor de todo, ahora tenemos la suerte de encontrarlos muchísimo más baratos. Así que, si estás en la búsqueda de una ganga y te gustan los terminales compactos, el Google Pixel 9 tiene una gran rebaja que lo deja a precio de outlet.

Este smartphone de Google se lanzó hace poco más de un año por un precio recomendado de 899 euros, y ahora merece más la pena que nunca, pues con la llegada de la nueva generación su precio ha caído en picado hasta los 588 euros en Amazon, lo que nos permite ahorrar un total de 311 euros con su compra, además de que incluye un adaptador de carga rápida. Mientras que en otros comercios como MediaMarkt o PcComponentes se está vendiendo por unos ajustados 599 euros y sin adaptador.

Compra el Google Pixel 9 al mejor precio

Ya hace más de un año que salió a la venta, pero el Google Pixel 9 sigue siendo un smartphone compacto muy interesante y al que todavía le quedan muchos años de vida por delante. Cuenta con un diseño premium que lo hace destacar, pues dispone de un chasis de aluminio liso con acabado mate, una trasera de cristal y bordes rectos. Sin dejar de lado que el módulo de cámara, conocido popularmente como 'Camera Bar', cambia por completo al adoptar una forma de cápsula y sobresalir ligeramente del chasis, un estilo que la marca ha repetido en el nuevo Pixel 10.

Por otro lado, monta una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas que cumple con nuestras expectativas, llegando a ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que alcanza un pico máximo de 2.700 nits, lo que asegura imágenes nítidas incluso a plena luz del día. También es compatible con HDR10+ y, al igual que la trasera, está protegida con Gorilla Glass Victus 2.

Lo bueno de su formato compacto es lo fácil que resulta manejarlo, algo que se aprecia especialmente a la hora de hacer fotos o grabar vídeos. Y es que, si hablamos de su apartado de fotografía, que es otro de sus puntos fuertes, nos encontramos con una gran doble cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP y un gran angular de 48 MP para asegurarnos unos grandes resultados, al igual que su cámara frontal de 10,5 MP. De hecho, aquí la inteligencia artificial juega un papel muy importante y nos da la posibilidad de mejorar los resultados con funciones como la del borrador mágico.

Al tratarse de un gama alta, es obvio que el buen rendimiento está más que garantizado. Este Pixel 9 reluce gracias a su procesador Google Tensor G4, que es el mismo que equipan sus hermanos mayores e integra Gemini. Asimismo, funciona junto a 12 GB de RAM, un almacenamiento de 128 GB al tratarse de su versión más básica, además de que ejecuta un sistema operativo Android 15 en su versión más pura, el cual ya podemos actualizar al recién llegado Android 16.

Y en cuanto a la autonomía, su batería de 4.700 mAh está preparada para que el móvil aguante más de un día de uso moderado y admite una carga rápida de 27 W. ¿Lo mejor? Que no tenemos que comprar ningún adaptador por separado como sucede con otras marcas para aprovecharla, ya que incluye un adaptador de 45 W al comprarlo en Amazon.

