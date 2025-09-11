El iPhone 16 baja de precio tras la llegada del 17, convirtiéndose en una de las compras más inteligentes del año

Cada septiembre, Apple repite el mismo ritual: presenta su nuevo iPhone y despliega un escaparate de mejoras que atraen todas las miradas. Este año, como sabrás, ha sido el turno del iPhone 17, con novedades centradas en la inteligencia artificial y algunos retoques en la cámara y en la pantalla. Pero, como suele pasar, hay un detalle que a menudo pasa desapercibido y que puede ser incluso más valioso que la propia novedad: la caída de precio del modelo anterior.

Ese modelo no es otro que el iPhone 16, un smartphone que sigue siendo un auténtico portento a nivel de diseño, potencia y cámara, pero que ahora resulta bastante más asequible, especialmente gracias a esta oferta de PcComponentes que lo deja en 809 euros. Ya sabes que esta tienda opera en España y, entre otras cosas, eso significa que el envío será rápido. Además tiene envío y devolución gratis, algo que siempre nos da un extra de tranquilidad. Incluso si se te está haciendo un poco cuesta arriba esta vuelta al cole, tienes la posibilidad de financiar tu compra para repartir el gasto en varios meses. Todo ventajas en la compra de este iPhone.

El momento perfecto para comprar el iPhone 16

Cuando el iPhone 16 salió al mercado, pudimos comprar que sigue la misma línea estética que tanto diferencia a Apple. Tiene los bordes rectos, la trasera en vidrio coloreado y un cuerpo de aluminio resistente, que le aporta esa sensación de solidez pero sin perder ligereza. En la mano, es un móvil cómodo, elegante y capaz de transmitir esa calidad que convierte a cualquier iPhone en algo más que un teléfono. Lo verás a 809 euros en color blanco o negro, los dos más populares.

El panel Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas sigue siendo uno de los más brillantes y nítidos del mercado. Con una resolución de 2556 x 1179 píxeles y un brillo máximo de 2000 nits, su uso es muy agradable incluso bajo un sol directo. Además, la fluidez de iOS consigue que cada gesto se sienta natural y que navegar, jugar o trabajar desde este iPhone sea una experiencia agradable y casi adictiva. Si vienes de un modelo anterior a la serie 15, notarás la diferencia de manera inmediata.

El chip A18 que equipa el iPhone 16 es el mismo que da vida a los modelos superiores de la gama. Ofrece un rendimiento sobrado para mover cualquier aplicación o juego con total soltura. La multitarea es fluida y el consumo energético está optimizado. Y, lo más importante, es un chip preparado para recibir años de actualizaciones de iOS, así que seguirá actualizándose cuando llegue la próxima década.

Cuando analizamos el iPhone 16, hablamos muy bien de su cámara principal. Se trata de un sensor de 48 megapíxeles con estabilización óptica, capaz de capturar imágenes con un gran nivel de detalle, colores naturales y un excelente rendimiento incluso en condiciones de poca luz gracias a su avanzado modo noche. También tiene un ultra gran angular pensado para las tomas más anchas, y una buena cámara frontal que mantiene el listón alto para selfies y videollamadas.

La eficiencia del chip A18 nos asegura autonomía suficiente como para aguantar todo un día de uso intensivo. Y, si no estás todo el día con él, podrás incluso alcanzar las dos jornadas de uso. Ahora que el iPhone 17 ocupa todos los titulares, el 16 se convierte en el mejor punto de entrada al ecosistema Apple para quienes buscan calidad y longevidad a un precio razonable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.