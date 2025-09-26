No es un iPhone 17 Pro, pero este gama alta Xiaomi tiene incluso mejor cámara y un descuentazo de 400 euros

¿Cuál es el smartphone con la mejor cámara del mercado? Aunque la competencia es dura, después de haberlo probado no tenemos dudas de que el Xiaomi 15 Ultra es nuestra principal recomendación para hacer fotografías con una calidad profesional, incluso por encima de los últimos modelos de Apple y Samsung. Además, ahora tiene una oferta flash con la que se queda mucho más barato que de costumbre.

Este teléfono de Xiaomi es una bestia y, a pesar de tener un muy elevado precio recomendado de 1.499 euros, ahora por fin podemos conseguirlo por un precio más razonable gracias a un descuento total de 400 euros que lo deja por unos 1.099 euros en Amazon. Igualmente, si prefieres otra opción de compra, la oferta está igualada en PcComponentes.

Compra el Xiaomi 15 Ultra más barato gracias a un descuento de 400 euros

Aunque la nueva hornada de teléfonos de gama alta de la marca se acaba de presentar, el Xiaomi 15 Ultra sigue siendo una gama alta espectacular, sobre todo si buscas una cámara de primerísimo nivel. En la trasera de este modelo tenemos un enorme módulo circular que el que se alojan cuatro sensores desarrollados junto a Leica: un principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo flotante de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP que es impresionante. Por si esto no fuese suficiente, nos da la posibilidad de granar vídeo en 8K a 30 fps y su cámara frontal de 32 MP nos garantiza unos resultados igual de sobresalientes.

En términos de potencia, también juega en la liga de máxima categoría, pues el motor principal es un procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite del que no tenemos mucho que decir, simplemente que es una bestia y que un poco de mejor eficiencia energética le hubiese sentado de maravilla. Asimismo, se acompaña de una RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB para no tener que estar constantemente pendiente del espacio disponible, a lo que debemos sumarle que funciona bajo un sistema operativo HyperOS 2 que destaca por ser muy personalizable, pero viene con varias aplicaciones preinstaladas a las que, por lo general, no se le dan mucho uso.

Por otro lado, es importante mencionar que no es ni un móvil compacto ni un móvil enorme, ya que monta una pantalla All Around Liquid AMOLED de 6,73 pulgadas de la que solo podemos decir cosas buenas. Este panel nos ofrece nada más y nada menos que una resolución WQHD+, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, un brillo máximo de 3.200 nits y compatibilidad con HDR. En resumen, para ver contenido multimedia es una excelente opción, aún más si tenemos en cuenta que incorpora unos altavoces duales con soporte para Dolby Atmos.

Otra característica a resaltar es que este Xiaomi 15 Ultra admite una carga muy rápida de 90 W para completar un buen apartado de autonomía, donde la protagonista es una batería de 5.410 mAh que puede llegar a aguantar cerca de dos días de uso. Es cierto que en tareas exigentes o durante días en los que le damos mucho uso a la cámara puede ser algo justa, pero en líneas generales cumple. Y como era de esperar, tenemos un diseño con una construcción premium donde Xiaomi apuesta por un marco de aluminio resistente y una trasera de cristal (algo que puede variar según el color en el que lo compremos).

