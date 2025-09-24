Este Samsung Galaxy sigue siendo el mejor gama alta compacto y cada vez está más barato

El formato de los teléfonos compactos cada vez se está dejando algo más de lado, y todavía somos muchas las personas que preferimos tener un móvil que entre por completo en nuestro bolsillo, aunque tengamos que eso suponga renunciar a una gran pantalla. Y es que el año pasado hubo un modelo que nos enramoró por completo, que es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy S24, un terminal completísimo que hoy puedes encontrar a mucho mejor precio con descuento.

A pesar de tener un precio recomendado de 869, este smartphone de Samsung lleva ya muchos meses vendiéndose bastante más barato, y ahora ha vuelto a caer un poco más de precio y puedes añadirlo a tu cesta de la compra por unos 619 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 250 euros con su compra. Mientras que en la tienda oficial de Samsung está por unos 629 euros.

Compra el Samsung Galaxy S24 a precio de outlet

El Samsung Galaxy S24 no solo fue uno de los grandes referentes de la gama alta en 2024, sino que sigue siendo uno de nuestros móviles compactos favoritos. Porque sí, uno de los puntos fuertes que tiene este modelo es lo cómodo que es de llevar, algo en lo que juega un papel clave su cuerpo de aluminio con marcos rectos y una trasera de cristal en la que no se no se quedan marcadas las huellas gracias a un acabado mate. Apena pesa unos 167 gramos y su certificación IP68 lo hace resistente al agua.

Desde hace años, otro de los atractivos cuando hablamos de cualquier smartphone de gama alta que lanza Samsung, es el apartado fotográfico. Y en este modelo no iba a ser menos, pues tenemos una triple cámara muy versátil a la que le dan forma un sensor principal de 50 MP principal, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP. No importa la situación, es más que suficiente para hacer fotos llenas de detalle y vídeos en 4K a 60 fps, además de que viene con una cámara frontal de 12 MP perfecta para selfies.

En el corazón del dispositivo se encuentra un procesador Exynos 2400 propio de la marca que nos brinda un rendimiento muy sólido hasta en multitarea o juegos exigentes, y nos permite disfrutar de una gran variedad de funciones de inteligencia artificial para que la experiencia de uso sea redonda. Con él es posible desde pasar mensajes de voz a texto hasta eliminar personas u objetos no deseados de nuestras fotografías. Sin pasar por alto que en su configuración básica se complementa con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB.

Otro motivo por el que merece la pena es porque ya se puede actualizar a One UI 8, una capa de personalización basada en Android 16 que nos da acceso a varias novedades. Mientras que si nos detenemos a analizar su apartado visual, nos atrapa con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas que es bastante mejor que la del iPhone 15, su principal rival desde que salió a la venta. Este panel nos ofrece una resolución Full HD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 2.600 nits, una tecnología Vision Booster y una protección Gorilla Glass Victus Armor.

Es cierto que, debido a su tamaño compacto, resulta difícil que pueda llevar una batería de gran capacidad en su interior. Aun así, lleva instalada una batería de 4.000 mAh que, junto a la gran eficiencia del procesador, nos asegura un día completo de uso sin despeinarse. Pero eso no es todo, pues admite una carga rápida de 25 W y con su compra recibirás de regalo un adaptador de 45 W para sacarle el máximo partido posible.

