El nuevo móvil superventas de Xiaomi ya está aquí: tiene una batería de 7.000 mAh y está tirado de precio

Créeme, no siempre es necesario tener el móvil más potente del mercado. Muchas personas buscan un modelo que simplemente funcione bien en las tareas básicas diarias, y por eso a día de hoy Xiaomi sigue arrasando en ventas, ya que ofrece terminales muy completos como el nuevo REDMI 15, que ahora está con oferta de lanzamiento y es de lo más interesante que verás por debajo de los 200 euros.

Este novedoso teléfono de Xiaomi acaba de lanzarse al mercado con una oferta por tiempo limitado que lo deja por tan solo unos 159,99 euros en Amazon, en lugar de su precio recomendado de 179,99 euros en su versión con mejor configuración. De esta manera, estarás ahorrando 20 euros en el que posiblemente sea el nuevo superventas de la marca. Igualmente, si lo prefieres, en la tienda de Xiaomi también lo encontrarás al mismo precio.

Compra Xiaomi REDMI 15 más barato gracias a una oferta de lanzamiento

Xiaomi REDMI 15 Xiaomi

Si hay algo por lo que el nuevo Xiaomi REDMI 15 brilla especialmente, es por su autonomía. Cuenta con una espectacular batería de 7.000 mAh que desearían tener incluso muchos modelos de gama alta, la cual llega a ofrecernos sin problemas hasta dos días completos de uso. A esto debemos añadirle que es compatible con una carga rápida de 33 W y podemos usarlo como una batería externa gracias a su carga inversa de 18 W, algo que también es muy poco habitual en su rango de precio.

Tampoco podemos pasar por alto su gran apartado visual, puesto que aquí la protagonista es una pantalla LCD IPS de 6,9 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+ de 2.340 × 1.080 píxeles, una sorprendente tasa de refresco de hasta 144 Hz que nos asegura fluidez en todo momento y alcanza un pico máximo de 850 nits en modo de alto brillo, además de que tiene una protección ocular al usar diversas tecnologías certificadas por TÜV Rheinland.

Y en cuanto a rendimiento, este modelo está pensado para cumplir en cualquier uso sencillo, siendo más que suficiente para llamadas, redes sociales, navegar por internet o ver contenido multimedia. En el interior lleva instalado un procesador Snapdragon 685 que es bastante eficiente, una memoria RAM de 8 GB que se puede ampliar y un almacenamiento de 256 GB. Sin olvidarnos de que la inteligencia artificial también está presente al funcionar con Gemini, pudiendo desde resolver nuestras dudas, generar imágenes o buscar lo que vemos en el teléfono con la función 'Circle to Search'.

Otra característica a resaltar son que tiene un diseño muy ergonómico gracias a las ligeras curvaturas en los cuatro extremos de la cubierta trasera y, a pesar de estar construido principalmente en plástico, se siente robusto y la cámara tiene una decoración en aleación de aluminio. De hecho, hablando del apartado fotográfico, este modelo dispone de un sistema de cámara dual de 50 MP con AI que nos proporciona unos resultados decentes, al igual que su cámara frontal de 8 MP. Probablemente, este sea el apartado más flojo, pero si tampoco buscas hacer las mejores fotos o vídeos, no será un inconveniente.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.