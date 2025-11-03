OLED, Ambilight y una rebaja histórica: esta televisión de gama alta con 55 pulgadas lo tiene todo

Elegir bien una televisión es clave, ya que de ello dependerá el disfrutar más o menos cualquier contenido. Por eso mismo, si quieres lo mejor de lo mejor, echar un ojo a modelos con tecnología OLED siempre será un acierto. Y si también priorizas el ahorro, mucho ojo con esta Philips Ambilight 55OLED770.

Esta televisión de la marca Philips salió a la venta por un precio recomendado de 1.299 euros, aunque, como suele pasar en este tipo de modelos, su precio ha ido bajando poco a poco. De hecho, como cada vez queda menos para dar paso a 2026 y que salga al mercado la nueva generación, ahora podemos encontrarla por unos ajustados 849 euros en Amazon, ya que tiene un descuento total de 450 euros. Igualmente, en MediaMarkt o PcComponentes también la puedes encontrar incluso algo más barata.

Compra la televisión OLED Philips Ambilight 55OLED770 a precio mínimo histórico

Philips Ambilight 55OLED770 Philips

La Philips Ambilight 55OLED770 es una de esas televisiones inteligentes de nueva gama que cualquiera desearía tener en el salón de su casa. Además, su diseño sostenible y elegante con unos marcos prácticamente invisibles es lo que más pasa desapercibido, ya que todo el protagonismo se lo lleva su pantalla de 55 pulgadas al utilizar una tecnología OLED, asegurándonos una calidad de imagen bestial, y otra tecnología Ambilight, la cual consigue mejorar la inmersión a la hora de ver cualquier contenido.

La primera de ellas se caracteriza por brindarnos unos colores muy vivos, donde destacan unos negros muy puros, un gran nivel de brillo para apreciar todos los detalles de cada escena. Mientras que la segunda se encarga de proyectar en la pared los mismos colores que se muestran en el panel a tiempo real gracias a una tira LED que se distribuye en tres lados.

Pero eso no es todo, pues también nos brinda una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz para disfrutar de una gran fluidez, es compatible tanto con Dolby Vision como con otros formatos de alto rango dinámico más típicos que nos prometen un mejor contraste, y en su interior lleva instalado un procesador de imagen Philips P5 que se apoya en la inteligencia artificial para optimizar la imagen en todo momento, todo con el fin de que la sensación de realismo esté presente.

De poco sirve una calidad increíble si la experiencia de uso es horrible, y con este modelo no hay de qué preocuparse. Funciona bajo un sistema operativo Tizen OS que es de los más novedosos, el cual es rápido, nos da acceso a las principales plataformas de streaming y, a diferencia del resto, nos permite hacer una búsqueda universal de una serie o película sin tener que entrar a cada app para encontrarla. A lo que debemos sumarle que es compatible con Alexa y Google Assisant.

Si estabas esperando a que hablásemos sobre su calidad de sonido, tampoco falla al incorporar dos altavoces de rango completo que, más allá de alcanzar una potencia máxima de 20 W, soporta unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS:X que nos atrapa por completo. Y para que podamos jugar con ella, incluye varios puertos HDMI 2.1 que se complementan con otras funciones para reducir la latencia, además de que el apartado de conectividad es muy completo tanto para usar varios dispositivos externos como un ordenador o potenciar más el televisor añadiendo, por ejemplo, una barra de sonido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.