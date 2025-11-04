Una smart TV 4K de nueva gama tirada de precio: esta Samsung QLED de 55 pulgadas ha pasado de 999 a 479 euros

Samsung no solo es la marca de televisores que más modelos vende cada año, sino que también es una de las que mejores ofertas hace a sus televisores de nueva gama. Tan solo hay que echarle un vistazo a esta Samsung TQ55Q8FAAU, la cual es perfecta si estabas buscando una nueva smart TV para el salón de tu casa por menos de 500 euros, pues ahora está más rebajada que nunca.

A esta televisión de Samsung merece la pena echarle un ojo aunque ni siquiera estuvieses pensando en renovar la pantalla que tienes en tu salón, ya que tiene una de esas ofertas que te dejan con la boca abierta. Y es que, a pesar de salir a la venta este año por un precio recomendado de 999 euros, gracias a su actual descuento de 519 euros podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por apenas unos 479,99 euros en Amazon. Mientras tanto, en PcComponentes o en la tienda oficial nos la encontramos por unos 619 euros, y en MediaMarkt se está vendiendo por unos 874 euros,

Compra la televisión Samsung QLED Q8F de 55 pulgadas al mejor precio

La Samsung TQ55Q8FAAU es una televisión inteligente muy recomendable si nos ponemos a buscar modelos con una excelente relación calidad-precio, la cual está pensada principalmente para usar en un salón con bastante espacio, ya que tiene una gran pantalla de 55 pulgadas. A lo que debemos sumarle que encaja con cualquier decoración gracias a un diseño AirSlim que se caracteriza por presumir de un perfil ultrafino, unos marcos prácticamente invisibles y unos pies ajustables en horizontal, aunque instalarla directamente en la pared siempre será una gran alternativa.

Ahora, si entramos en más detalle, el gran atractivo de este modelo es que su panel hace uso de una tecnología Quantum Dot (QLED) que es capaz de reproducir más de mil millones de colores para que disfrutemos de imágenes más vibrantes, precisas y realistas. Aunque tampoco podemos pasar por alto que nos ofrece una resolución UHD 4K (3.840 x 2.160 píxeles), una retroiluminación Edge LED, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con los principales estándares de alto rango dinámico para mejorar tanto la claridad como el contraste al ver contenido en las principales plataformas de streaming o jugar, entre los que nos encontramos HDR10+, HDR10 y HLG.

Por otro lado, al igual que el resto de modelos de nueva gama que ha lanzado la marca este 2025, soporta una tecnología Vision AI para que podamos disfrutar de la inteligencia artificial, pudiendo desde convertir el televisor en un centro de control inteligente, resolver dudas a través del asistente de voz Bixby o traducir en tiempo real lo que estamos viendo con subtítulos. Mientras que su procesador Q4 AI escala contenido de menor resolución a 4K, además de hacer ajustes automáticos según lo que estemos viendo para obtener siempre la mejor calidad de imagen y sonido.

Con respecto a esto último que acabamos de mencionar, este modelo en cuestión incorpora dos altavoces que alcanzan una potencia máxima de 20 W y se complementan con una tecnología OTS Lite que simula canales virtuales para proyectar un sonido envolvente 3D. Y si quieres ir un paso más allá, dejando a un lado los diferentes modos disponibles, con una barra de sonido compatible con Q-Symphony puedes elevar aún más la experiencia.

Otra razón de peso para escogerla es que funciona con un sistema operativo Tizen que nos brinda una interfaz rápida, compatibilidad con otros asistentes de voz como Alexa o Google Assistant, acceso a la plataforma Gaming Hub para jugar en la nube y varios años de actualizaciones. Y si nos detenemos a hablar sobre su conectividad, aparte de venir con Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.3, en la parte trasera cabe destacar que nos topamos con un puerto LAN Ethernet, tres HDMI 2.0, dos USB-A y salida digital óptica, por lo que podemos usar varios dispositivos sin problemas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.