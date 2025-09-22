Más barato que nunca este teléfono realme con una trasera que cambia de color, 512 GB y batería para 2 días

¿Quieres tener en tus manos un teléfono que combine un diseño bonito con un excelente rendimiento? Pues de entre todas las opciones que se nos ocurren, hay un terminal que nos ha robado el corazón este año por marcar la diferencia a simple vista. Hablamos del realme 14 Pro 5G, el cual también sorprende por todo lo que lleva en su interior, sobre todo ahora que está rebajado a lo grande.

Estamos hablando de que este smartphone de realme tiene un descuento de 180 euros. Sí, has leído bien. Ha pasado de tener un precio recomendado de 479,99 euros en su versión con mejor configuración a costar unos 300 euros en Amazon gracias a una oferta flash (que es a lo mismo que se está vendiendo en PcComponentes). Eso sí, te recomiendo darte prisa, porque volverá a subir de precio.

Compra el realme 14 Pro 5G, uno de los móviles de gama media más completos, al mejor precio

El realme 14 Pro 5G tiene todo lo necesario para ser considerado uno de los mejores gama media que se han lanzado este año. De hecho, tan solo hace falta echarle un vistazo rápido para darse cuenta de ello, ya que su diseño es realmente llamativo al elegir el modelo 'Pearl White'. Esto se debe a que su trasera que cambia de color según la temperatura, además de que tiene un acabado con efecto brillante y sedoso que lo hacen sentir muy suave al tacto. A esto debemos sumarle unos bordes ultrafinos, un ligero peso de 179 gramos y una certificación IP69 que lo hace muy resistente al agua.

Si ponemos el ojo en su frontal, nos atrapa la mirada con una pantalla AMOLED curva de 6,67 pulgadas. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco variable de 120 Hz que nos asegura una buena fluidez en todo momento y un brillo máximo de 4.500 nits. Sin pasar por alto que cubre el 100% del espectro DCI-P3, lo que se traduce en colores vivos y realistas, algo ideal tanto para ver contenido como para editar imágenes o vídeos.

En cuanto al rendimiento, lleva equipado un procesador MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G que es lo suficientemente potente como para usar cualquier aplicación o juego, una memoria RAM de 12 GB que se hace notar en la multitarea y un almacenamiento de 512 GB para que no tengas que preocuparte nunca más del espacio disponible. Y para rematar, funciona bajo una capa de personalización realme UI 6.0 basada en Android 15 que, aunque viene con algunas aplicaciones bastante innecesarias, nos asegura una buena experiencia de uso y varios años de actualizaciones.

El apartado de fotografía tampoco pasa desapercibido. Y es que, a pesar de estar un paso por detrás de su hermano mayor y tener un procesado con IA algo mejorable, sigue sorprendiendo con una llamativa cámara trasera circular que monta un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica y un sensor monocromo de 2 MP para hacer fotos con una claridad asombrosa, incluso de noche gracias al triple flash que lleva incorporado. Mientras que para selfies tenemos una cámara frontal de 16 MP que cumple con su función.

Eso sí, a diferencia de lo que ocurre si lo adquirimos en la tienda oficial de la marca, este modelo incorpora una batería de 5.260 mAh que, mucho ojo, es capaz de ofrecernos hasta dos días de autonomía. Y para rematar, admite una carga rápida de 45 W que nos permite obtener el 50% en apenas media hora. Como puedes apreciar, el equilibrio está presente en todos sus apartados.

