Más que barato: este Smart TV 4K LG es una ganga por todo lo que ofrece

LG, al igual que Samsung, cuenta con algunos de los mejores televisores del mercado, y no es necesario gastar mucho dinero para adquirir uno. Sin ir más lejos, el LG 55UA73006LA tiene actualmente un 26 % de descuento en Amazon y un precio irresistible. Esto lo convierte en una oportunidad que no deberías dejar pasar. En cuanto a las reseñas de los usuarios (más de 2.300 valoraciones), son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Este televisor, que tiene un precio recomendado de 539 euros, se puede conseguir en Amazon por solo 399 euros. No es el mínimo histórico, pero casi. El pasado mes de agosto estuvo disponible por 396,90 euros. Por lo tanto, estamos hablando de una oferta muy atractiva. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece el LG 55UA73006LA a nivel de características.

Un Smart TV perfecto para gaming y contenido en streaming

Dimensiones del LG 55UA73006LA LG

Este televisor te sorprenderá por su calidad de imagen gracias a su pantalla 4K UHD de 55 pulgadas. Además, es compatible con HDR10, una tecnología que mejora el contraste y el brillo para que cada escena luzca más realista. También destaca por tener 2.040 zonas de iluminación independientes, lo que se traduce en negros más profundos y colores más vivos.

En su interior encontramos el procesador 4K α7 Gen8 con IA, que optimiza tanto la imagen como el sonido en tiempo real. Esto significa que, independientemente del contenido que veas, siempre se verá con la mejor calidad posible. Y si tienes una consola, te encantará saber que soporta VRR y cuenta con modo juego, reduciendo la latencia para una mejor experiencia. Incluso es compatible con NVIDIA GeForce Now y Xbox Cloud Gaming, por lo que podrás jugar sin necesidad de una consola.

Es hora de pasar a la conectividad. Este Smart TV incorpora tres puertos HDMI, dos USB 2.0, salida óptica, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5. Por otro lado, al llevar webOS, tendrás acceso a las principales plataformas de streaming como Netflix, Disney+, HBO Max o YouTube. A nivel de sonido soporta Dolby Digital Plus para una experiencia más envolvente.

Si estabas esperando el momento perfecto para dar el salto a un televisor 4K UHD o cambiar el que tienes, esta es tu oportunidad. Por menos de 400 euros te llevas un Smart TV muy completo. Así que no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.