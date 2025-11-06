Mega Choice Day de AliExpress: 5 móviles que están mucho más baratos de su precio habitual

La promo 11.11 de AliExpress está a la vuelta de la esquina, pero si no puedes esperar y necesitas cambiar de móvil, durante el Mega Choice Day, que finaliza mañana, 7 de noviembre, a las 23:59 horas, puedes encontrar miles de productos con descuentos que pueden llegar hasta el 70 % sobre su precio recomendado. Entre ellos, los smartphones se llevan gran parte del protagonismo, ya que es posible una amplia variedad de modelos a precios que normalmente serían impensables.

En este artículo vamos a recomendar cinco móviles que destacan por estar mucho más baratos de lo habitual durante esta promo. Y aunque aquí nos centraremos en smartphones, no olvides puedes encontrar muchos más productos en oferta: tabletas, monitores, consolas portátiles retro, relojes, auriculares y casi cualquier otra cosa que se te ocurra. Por lo tanto, no está de más que eches un vistazo.

5 móviles que tienen grandes descuentos en AliExpress

Así luce la parte trasera del Redmi Note 14 Pro Xiaomi

Todos los móviles seleccionados se envían desde España y no hay que pagar gastos de envío. Así que, finalmente decides comprar uno, el paquete llegará a tu casa en unos pocos días. Tampoco está de más mencionar que, independiente del móvil, tienes 30 días para devolverlo desde el momento de su compra. No obstante, hay que cumplir una serie de condiciones. Dicho esto, los vendedores son de confianza, no solo han vendido muchas unidades, sino que también tienen reseñas mayormente positivas y una puntuación superior a 4,6 estrellas sobre 5.

POCO X7 Pro 5G

Si buscas un móvil de gama media con cierto toque prémium, puede que te interese POCO X7 Pro 5G. Tiene un diseño moderno y destaca por su pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas con resolución 2.712 por 1.220 y 120 Hz de tasa de refresco. Por lo tanto, es ideal para ver vídeos y jugar a videojuegos con gran fluidez.

En su interior encontramos el procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, que destaca por su potencia y eficiencia. A esto se suma una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 20 megapíxeles.

La batería de 6.000 mAh garantiza autonomía para todo el día, mientras que gracias a la carga rápida de 90 vatios no tendrás que espera mucho para que el nivel de carga pase del 0 al 100 %. El modelo que está en oferta tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Esto último no es ampliable.

Redmi Note 14 Pro 5G

Otro smartphone de gama media que no está nada mal es el Redmi Note 14 Pro 5G. Por menos de 210 euros puedes tener un terminal con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas (resolución 1,5K) que se ve muy bien bajo la luz del sol, y aquí tiene mucho que ver el brillo máximo de 3.000 nits. En cuanto a la frecuencia de actualización, estamos hablando de 120 Hz, que vendría a ser el estándar.

Para que el sistema operativo, las aplicaciones y los videojuegos funcionan de forma fluida, Xiaomi se ha decantado por el procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra. A nivel de RAM y almacenamiento, tiene 8 y 256 GB respectivamente.

En el apartado fotográfico, destaca su cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, acompañada de un ultra gran angular de 8 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. ¿Y qué pasa con la batería? Lleva una de 5.100 mAh que permite llegar al final del día sin problemas. Por si fuera poco, cuenta con carga rápida de 45 vatios.

CMF Phone 1

Si quieres cambiar de móvil por poco dinero y sin renunciar a disfrutar de un buen rendimiento, el CMF Phone 1 es el smartphone que buscas. A diferencia de otros modelos de gama media, este dispositivo de la submarca de Nothing tiene un diseño modular y personalizable, con carcasas intercambiables y accesorios que le dan un toque único. Por otro lado, su pantalla AMOLED Full HD+ de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz, ofrece colores vibrantes y buenos ángulos de visión.

El procesador, considerado por muchos como el componente más importante, es el MediaTek Dimensity 7300. El modelo que hemos elegido viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Si necesitas más espacio para tus fotos y vídeos, lo puedes ampliar con una tarjeta microSD.

En fotografía, incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles y una delantera de 16 megapíxeles. La calidad de las fotos es más que correcta en condiciones de luz favorables. A la hora de grabar vídeo soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por último, pero no menos importante, decir que incorpora una batería de 5.000 mAh.

HONOR 400 Pro

Entre los mejores móviles de gama media disponibles actualmente se encuentra el HONOR 400 Pro, que fue lanzado en mayo de este año. En el interior de este smartphone hay un procesador muy potente, y no es otro que el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que combinado con los 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento puede con los videojuegos y aplicaciones más exigentes.

Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas tampoco decepciona. Al tener una resolución de 2.800 por 1.280 píxeles todo se muy con un nivel de detalle muy alto. También cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 5.000 nits. Y si sueles hacer muchas fotos, este móvil no te dejará indiferente. Tiene una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica, un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico 3x y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.

HONOR tampoco ha recortado en otros puntos clave como la batería y potencia de carga. Para este móvil se ha decantado por una batería de 5.300 mAh y una carga rápida de 100 vatios.

nubia Z70 Ultra

Si quieres darte un capricho y apostar por un móvil de gama alta, te recomendamos el nubia Z70 Ultra, que además de tener un diseño que no pasa desapercibo, lleva un procesador que es una auténtica bestia en rendimiento. Actualmente tiene está en oferta en la web de nubia y cuesta 779 euros en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes conseguir en AliExpress por menos de 500 euros. ¡Vaya chollo!

La pantalla de este smartphone es impresionante. Estamos hablando de un panel AMOLED de 6,85 pulgadas que tiene un pico de brillo de 2.000 nits, una resolución de 2.688 por 1.216 píxeles y una frecuencia de actualización de 144 Hz. Con estos datos, no hace falta decir que es perfecta para consumir todo tipo de contenido así como jugar a videojuegos. A esto hay que sumar el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite que garantiza un rendimiento excepcional bajo cualquier escenario.

En cuanto a las cámaras, hay tres en su parte posterior: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 64 megapíxeles y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Para selfiles y videollamadas, nubia ha puesto una cámara de 16 megapíxeles. Mención especial a la grabación de vídeo, y es que este móvil soporta hasta 8K a 30 fotogramas por segundo. ¿Y qué pasa con la batería? Aquí no solo cumple, sino que supera las expectativas. Tiene una capacidad de 6.150 mAh, además de carga rápida de 80 vatios.

Te recordamos que esta promo de AliExpress finaliza el 7 de noviembre a las 23:59 horas. Si encuentras un móvil que te guste, te recomendamos añadirlo al carrito cuanto antes, ya que si esperas hasta el último momento al igual ya no quedan unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.