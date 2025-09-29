Mini PCs baratos hay muchos, pero pocos como este NiPoGi por menos de 180 euros

No es la primera vez que lo decimos, ni será la última: los mini PCs han llegado para quedarse. Además, sea cual sea tu presupuesto, seguro que encuentras uno que se adapte a él. Por ejemplo, si no quieres o no puedes gastar más de 200 euros, una opción muy interesante es el NiPoGi Essenx E2. Por sus características, es suficiente para todos aquellos usuarios que no realizan tareas exigentes. Por cierto, aunque viene con Windows 11, si lo prefieres puedes instalar una distro GNU/Linux.

Pero vayamos a lo que para muchos es decisivo a la hora de elegir un mini PC u otro, el precio. El NiPoGi Essenx E2 tiene un precio de venta recomendado de 259,99 euros, pero puedes encontrarlo por 179,95 euros en Amazon. Estamos hablando de un 31 % de descuento, lo que se traduce en un ahorro de 80,04 euros. ¡No está nada mal! Por otro lado, cabe mencionar que las reseñas son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Hazte con el NiPoGi Essenx E2 a precio de derribo en Amazon

Este mini PC permite reemplazar el SSD NiPoGi

Bajo un diseño elegante y moderno se esconde un procesador Intel N150 de 4 núcleos, 16 GB de RAM DDR4 y un SSD de 512 GB. Esta configuración garantiza un buen rendimiento en multitarea, por lo que podrás usarlo para ofimática. Esto hace que sea perfecto para tu casa o la oficina. Más allá de la productividad, también se puede usar como centro multimedia, para navegar por Internet e incluso para jugar a juegos clásicos. Para títulos triple A hay que recurrir a servicios de juego en la nube como GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming.

Entre los puntos fuertes del NiPoGi Essenx E2 está la conectividad. Para ser un equipo tan pequeño cuenta con una amplia variedad de puertos: dos USB 2.0 tipo A, un HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un puerto Gigabit Ethernet, dos USB 3.2 tipo A, un conector para audio, Bluetooth 4.2 y Wi-Fi 5. Aquí solo echamos en falta un puerto USB tipo C, pero como suele decirse, nunca llueve a gusto de todos.

Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate el NiPoGi Essenx E2 por 179,95 euros, no te decepcionará. Es un mini PC que sorprende por lo bien que funciona, además apenas hace ruido a pleno rendimiento. Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo.

