Desde montar muebles hasta reparar una bici: este kit de herramientas te resuelve casi todo a un precio de risa

A todos nos ha pasado alguna vez. Vas a colgar una estantería, a ajustar una silla, a montar una mesita nueva... y te das cuenta de que no tienes el destornillador adecuado, una llave inglesa o una cinta métrica decente. Así que te tocará pedirlo prestado, improvisar o acabar haciendo una pequeña chapuza que durará más bien poco. Por eso, tener un buen kit de herramientas no es un capricho, sino sentido común.

Yo me di cuenta cuando me independicé y me di cuenta de que en mi nuevo piso no había ni una triste tuerca. Por eso me compré un maletín con lo justo pero, de haberlo encontrado a este precio, habría optado por este kit de herramientas VEVOR con 216 piezas que ahora podemos comprar rebajado en AliExpress.

Es verdad que, según lo veas, ya te lo encontrarás a muy buen precio. Pero si utilizas el cupón ESCD02 antes de finalizar la compra conseguirás un descuento extra que lo dejará en 20,84 euros, que me parece un regalo. Además, tiene envío y devolución gratis, por si no te convence cuando lo veas en directo, aunque lo dudo. Y ten en cuenta que, tal y como hemos podido comprobar en la web de VEVOR, este modelo tiene un precio oficial de 66,99 euros, así que hablamos de ahorrarnos 46 euros en su compra.

Todo lo que necesitas (y más) en este maletín de herramientas VEVOR

Según he podido investigar, se trata de un maletín muy completo que no se quedará corto ante ninguna tarea. Piensa que hablamos de 216 piezas, así que deberían ser más que suficientes para cubrir prácticamente cualquier tarea de mantenimiento o montaje doméstico. Hablamos de llaves de vaso, destornilladores, puntos, alicates, martillo, cinta métrica, nivel de burbuja, llaves Allen... hasta herramientas algo menos habituales, como adaptadores y juntas.

¿Lo mejor? Todo está perfectamente organizado en una maleta de plástico rígido y con un cierre seguro en el que cada pieza tiene su hueco, donde permanecerá visible y bien anclado. Con esto decimos adiós al caos y a no encontrar lo que busquemos porque sabrás exactamente dónde está cada cosa. El hecho de contar con esta organización, además de ser muy cómodo, también ahorra tiempo y evita que perdamos alguna pieza, algo más común de lo que nos gustaría.

Te diré que yo tengo una máquina VEVOR en casa, concretamente una de sublimación, y su calidad me sorprendió muy para bien. Evidentemente, este no es el kit de herramientas que utilizan los mecánicos de Fórmula 1 pero, para un uso doméstico, bricolaje ocasional y reparaciones cotidianas, la calidad será más que suficiente. Piensa que las herramientas han sido fabricadas en acero, lo que significa que serán resistentes al desgaste, y que las empuñaduras tienen un revestimiento antideslizante para que las puedas utilizar con mayor comodidad y seguridad.

Como te decía antes, me parece una compra imprescindible porque muchos deberíamos tener en casa un maletín como este que nos permita montar un mueble de Ikea, hacer pequeños ajustes en la bici, colgar un cuadro, desmontar algún aparato eléctrico... Así que, por lo que cuesta ahora, yo ni me lo pensaría, porque por apenas 20 euros te puede sacar de más de un apuro.

