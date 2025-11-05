El móvil que captura cada detalle con 200 megapíxeles, ahora cuesta 110 euros menos

Hay una mezcla de emoción e ilusión en algo que todos hemos hecho alguna vez, sacar un móvil nuevo de su caja. En cuanto le quitamos el plástico y lo encendemos por primera vez, nos encanta ver el brillo que refleja la pantalla. Pero todavía hay una sensación mejor cuando, meses después, esa sensación no se ha ido.

Eso es lo que consigue el HONOR 400 Pro. No es un teléfono que se limite a cumplir. Es de esos que mantienen el tipo cada día, que se sienten igual de rápidos, igual de brillantes e igual de agradables con el paso del tiempo. Y con 110 euros de descuento, pasa de ser una compra aspiracional a ser una decisión inteligente.

Según hemos podido ver en la web de HONOR, este modelo tiene un precio oficial de 549 euros que lo sitúa en una especie de limbo entre la gama media y la alta. Pero ahora lo podemos comprar por 439 euros gracias a esta oferta de AliExpress, que nos permite ahorrarnos 110 euros en este móvil. Para conseguirlo a este precio tendrás que utilizar el cupón ESCD20 que es el más alto de los que siguen activos actualmente y que podrás utilizar en esta selección de artículos:

ESCD20 : 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento en compras iguales o superiores a 159 euros ESCD12 : 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros

: 12 euros de descuento en compras iguales o superiores a 89 euros ESCD02: 2 euros de descuento en compras iguales o superiores a 14 euros

HONOR 400 Pro: la nueva definición de fluidez

HONOR lleva años afinando su lenguaje visual, y con el 400 Pro ha llegado a un punto de madurez estética. En la mano, es uno de esos móviles que se sienten equilibrados, ni ligeros en exceso ni pensados. Más bien sólidos, con esa sensación de que todo está en su sitio. La trasera tiene un acabado satinado que consigue jugar con la luz sin resultar resbaladizo, y el módulo de cámaras es una auténtica declaración de intenciones.

El HONOR 400 Pro lleva la experiencia visual a otro nivel con su panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y con una tasa de refresco de 120 Hz. En la práctica, significa que todo se ve bien y fluido. Sorprende su brillo de 5000 nits que consigue que cualquier contenido se vea nítido incluso a plena luz del sol. Así que no tendrás que hacerte sombra con la mano para leer un mensaje o ver una foto. Y todo lo hace cuidando la vista gracias a la compatibilidad con HDR10+.

Debajo de esa carcasa tan cuidada, hay músculo. El HONOR 400 Pro monta un procesador Snapdragon 8 Gen 3 que viene acompañado por 12 GB de RAM y por 512 GB de almacenamiento interno. Esto significa que vuela. Puedes abrir varias apps a la vez, editar fotos o vídeos, jugar en alta calidad o grabar en 4K sin notar el más mínimo esfuerzo. Todo fluye y responde con rapidez.

Pero su joya de la corona está en su cámara principal de 200 megapíxeles. No es una cifra de marketing, es una declaración de intenciones. Cada disparo muestra textura, profundidad y detalle con una nitidez que sorprende. Le acompaña una lente teleobjetivo de 50 megapíxeles con un zoom óptico 3x y un gran angular de 12 megapíxeles, ideal para paisajes o fotos grupales. En conjunto, ofrece versatilidad real, da igual lo que quieras capturar. El modo retrato está potenciado por IA, el modo noche capta más sin sobreexponer y el modo vídeo permite grabar en 4K con un sistema de estabilización avanzada.

De poco nos serviría tanta potencia si no dura. Por eso el HONOR 400 Pro equipa una batería de 5300 mAh y un sistema de carga rápida de 100 W. En la práctica, podrás superar el día y medio de autonomía, y en apenas 15 minutos habrás recuperado más de la mitad de la energía. Si prefieres, también puedes elegir la carga inalámbrica de 50 W.

Es un móvil pensado para un público muy amplio, ya que encaja con quien valora la fotografía, el rendimiento, el diseño o la durabilidad. Sobre todo, es un móvil para quien quiere que su teléfono sea una experiencia, no una simple herramienta. Con el descuento que tiene ahora y el envío desde España, se sitúa entre las mejores ofertas de este momento en AliExpress.

