Muchos ya lo llaman el gama alta más equilibrado, y ahora (por fin) baja de precio

Cada año llegan decenas de smartphones nuevos, todos con promesas de potencia, mejores cámaras y más batería. Sin embargo, pocos logran realmente que notes un cambio en tu día a día. Sí lo hace el realme GT 7 Pro, un móvil que quiere diferenciarse precisamente en eso, no solo en las cifras sobre el papel sino en cómo se siente cuando lo usas.

Con una pantalla que deslumbra incluso bajo el sol, un procesador de nueva generación y una batería que da tranquilidad, este modelo busca posicionarse con uno de los más completos de su rango. Y si a eso le sumas un descuento de 260 euros gracias a esta oferta de AliExpress, el resultado es un móvil muy interesante a un precio difícil de ignorar.

Ten en cuenta que esta versión tiene un precio oficial de 799 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de realme. Es verdad que ahora mismo en PcComponentes cuesta 739 euros y que en Amazon ronda los 700 euros, pero cualquiera de estos precios se queda lejos de los 540 euros que cuesta en AliExpress, donde además tenemos envío y devolución gratis y envío desde España, para tenerlo en casa en cuestión de días.

realme GT 7 Pro: un gama alta que brilla aún más con 260 euros de descuento

La pantalla del GT 7 Pro es de esas que marcan la diferencia. Con sus 6,78 pulgadas y su resolución 1,5K, cada detalle se ve con nitidez. Pero lo que realmente impresiona de este panel OLED es su brillo máximo de 6500 nits, una cifra que se traduce en una visibilidad perfecta, incluso en días de pleno sol. Los 120 Hz completan la experiencia, haciendo que todo fluya con suavidad, desde desplazarte por redes sociales hasta jugar a títulos exigentes. Todo se ve bien.

El corazón del dispositivo es el Snapdragon 8 Elite, uno de los procesador más avanzados del momento. Junto a los 12 GB de RAM y el almacenamiento de 256 GB, la sensación es que todo responde al instante. No importa si abres varias apps a la vez, editas fotos pesadas o juegas con gráficos altos, el GT 7 Pro mantiene el ritmo sin caídas notables. Es esa fluidez constante la que convierte el hardware en algo que de verdad notas en tu día a día.

Este realme va un paso más allá en términos de batería al integrar una de 6500 mAh, muy superior a la media en móviles. Esto significa que puedes pasarte prácticamente dos días utilizando el móvil sin necesidad de recurrir al cargador. Y, cuando te toque hacer, su carga rápida de 120 W cargará la batería por completo en menos de media hora. Esto es una tranquilidad real para quien no quiere depender de un enchufe constantemente.

Si hablamos de sus cámaras, hablamos de un sensor principal firmado por Sony con 50 megapíxeles, estabilización óptica de imagen y un zoom óptico 3x. Se complementa con un telefoto de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar y hacer un análisis sobre el realme GT 7 Pro, y te puedo asegurar que nos gustó mucho su cámara por su versatilidad y sus resultados tras el postprocesado.

Y, aunque quizá no importe tanto, el envoltorio también es bonito. Se trata de un móvil que se siente premium en la mano y que a pesar de pesar 220 gramos mantiene ese equilibrio entre robustez y comodidad. Además, cuenta con certificación IP68/69, lo que le da resistencia frente al polvo y al agua, algo que siempre aporta confianza en el día a día.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.