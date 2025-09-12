Muchos la llaman la tablet barata del momento: por 59 euros tienes lo básico bien hecho

El mercado de las tablets está dominado por grandes nombres, como Apple o Samsung. Es innegable que muchos de sus dispositivos marcan tendencia, pero también que sus precios muchas veces superan con creces lo que necesitamos para un uso básico. Si nuestro hijo nos pide una tablet para ver series o nosotros queremos una para navegar o leer el periódico, lo más probable es que no busquemos modelos por encima de los 400 euros.

Buscaremos algo parecido a esta Teclast P30, un tablet que demuestra que por muy poco dinero también se puede tener un producto funcional capaz de cumplir con lo que le pedimos. Es la tablet a la que debería mirar quien quiere navegar, leer, ver series o simplemente tener un dispositivo secundario sin gastar más de lo que cuesta una cena para dos. Es una tablet que suele rondar los 110 euros en Amazon y que ahora podemos comprar por 59 euros en AliExpress. Evidentemente, tenemos que tener muy claro lo que le pediremos por este precio, pero insisto en que para un uso básico, será suficiente.

La Teclast P30 es sorprendentemente barata

Esta tablet, ni busca enamorar a primera vista ni da la sensación de parecer un producto barato, de mercadillo. Tiene un cuerpo ligero con unos acabados decentes y los bordes algo más gruesos de lo que se suelen ver en modelos de gama alta, pero es verdad que en este rango de precio es difícil pedir más. Es una tablet que se siente cómoda en la mano, que se puede sujetar sin miedo a que se resbale, y que tiene ese aire de "tablet de batalla" que encajará muy bien en tu casa si pretendes que la usen varios miembros.

La Teclast P30 monta un panel IPS de 10,1 pulgadas con una resolución de 1280 x 800 píxeles. En él los colores se verán de manera muy decente, la definición será más que suficiente para vídeos de YouTube, Netflix, Disney+ y un largo etcétera. Es una pantalla pensada para leer y navegar sin dificultad, y también para revisar documentos. Es verdad que sus 300 nits de brillo limitan su uso en exteriores, pero también que la mayoría de nosotros utilizamos la tablet en casa.

En su interior monta un procesador Unisoc T606 que viene acompañado de 4 GB de RAM ampliables virtualmente hasta 12, y de 128 GB de almacenamiento interno, también ampliable hasta 1 TB a través de microSD. Este detalle, que cada vez es más difícil de encontrar, da una mayor flexibilidad a la hora de guardar documentos. Y su batería de 6000 mAh es suficiente para proporcionar un par de días de uso ligero.

Viene con dos cámaras, una trasera y otra delantera, tiene WiFi y bluetooth y puertos físicos como un USB-C, jack de 3,5 mm y la ranura para la tarjeta. Insisto en que es una tablet pensada para lo esencial pero dentro de esa categoría, y sabiendo qué pedirle, es una tablet con un funcionamiento correcto y una autonomía más que razonable.

