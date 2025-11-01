Los nuevos canales invitados de Vodafone TV vienen cargados de acción: solo podrás verlos gratis durante este mes

Desde el 1 de noviembre, si eres cliente de Vodafone TV, podrás ver los canales invitados del mes. No importa qué paquetes de televisión tengas contratados, cualquiera con Vodafone TV puede verlos de forma completamente gratuita durante dicho periodo. Llegan de forma automática y no tienes que hacer ninguna gestión para verlos, simplemente acceder al dial de cada uno.

Concretamente, este mes aterrizan Warner TV y Star Channel. El primero lo hace en el dial 22; mientras que el segundo, en el dial 23. Estos dos diales son los reservados para los canales invitados, que siempre se encuentran allí. En cuanto a lo que contienen las incorporaciones de este mes, ofrecen mucha acción, pero también comedia y algunas de las series más míticas, como 'Friends', 'Los Simpson' o 'The Big Bang Theory'. A continuación profundizaremos en cada uno.

Solo por este mes

Los canales invitados son aquellos que introduce Vodafone cada mes. A principios de mes, dos canales se van y otros dos entran. Los que se introducen siempre están disponibles en Vodafone TV, pero solo para aquellos clientes que los paguen. Sin embargo, durante el mes en el que se encuentran como canales invitados, pueden disfrutarse por cualquier cliente, sin costes adicionales.

Dial 22: Warner TV

Emite tanto las series, como las películas, más reconocidas de la cultura popular. Entre ellas podemos encontrar 'The Big Bang Theory', 'El método Williams' o 'Friends', pero también mucha acción, como 'Van Helsing', 'Aquaman' o 'Máximo riesgo'. Sustituye al canal 'Dark', enfocado en el terror y suspense.

Dial 23: Star Channel

Por otro lado, tenemos Star Channel. Asimismo con un componente de acción, pero también de comedias y contenidos más oscuros. Entre sus títulos destacan 'The Walking Dead', 'La espía que me amó', 'Solo para sus ojos', la trilogía de Iron Man o 'Los Simpson'. Sustituye al canal 'Discovery', centrado en ciencia y tecnología.