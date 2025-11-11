Gaming
Nunca pensé encontrarla tan barata: la Nintendo Switch OLED está tirada de precio en el 11 del 11 de AliExpress
Esta consola híbrida de Nintendo todavía es una gran recomendación por varios motivos, pero sobre todo porque ahora tiene un descuento de casi el 50%
Si estás pensando en comprar o regalar una consola portátil, la Nintendo Switch OLED sigue siendo una opción muy recomendable por el gran catálogo de juegos que ofrece, y más ahora que puedes llevártela más barata que nunca. Eso sí, ya te adelanto que tendrás que darte prisa, porque va a volar.
Esta consola de Nintendo salió a la venta por un precio recomendado de 349,99 euros y muy rara vez la hemos visto con ofertas locas en los principales comercios. De hecho, actualmente en Amazon se sigue vendiendo por unos 319 euros y en la tienda oficial de Nintendo está sin ningún tipo de rebaja.
Pero donde sí podemos encontrarla rebajada casi a mitad de precio es en AliExpress, donde, con tan solo aplicar el cupón 'ESAE20' y hacer la compra con PayPal, podemos dejarla por tan solo unos 182,58 euros. Este es uno de los muchos chollos que puedes encontrar durante la promo del 11.11, una campaña a la altura del Black Friday que estará disponible hasta el próximo día 19 de noviembre.
Compra la Nintendo Switch OLED al mejor precio
La Nintendo Switch OLED es una de las consolas que más se ha vendido en la historia y, aunque es cierto que la nueva Nintendo Switch 2 viene con mejoras notables, este modelo sigue mereciendo bastante la pena con rebajas como la que acabamos de mencionar, sobre todo si buscas una consola híbrida que puedas llevar a cualquier parte y te permita jugar en familia.
En cuanto a sus características, destaca por incorporar una pantalla OLED de 7 pulgadas, que ofrece imágenes más realistas y colores más vivos en cada partida, mientras que su resolución HD y tasa de refresco de 60 Hz se mantienen intactas. No obstante, al conectarla a una televisión mediante su base (dock), disfrutaremos de una resolución de hasta 1080p a 60 fps.
Y si hablamos sobre su hardware, es cierto que es una consola con la potencia justa para mover los juegos más exigentes de su catálogo, pero en líneas generales su rendimiento es bastante estable. Aquí el verdadero protagonista es un procesador gráfico NVIDIA Tegra personalizado, además de que dispone de un almacenamiento de 64 GB que no solo aumenta el doble con respecto a su versión normal, sino que podemos expandirlo con una tarjeta mircoSD.
A todo esto debemos sumarle que incluye unos altavoces estéreo mejorados, una pestaña ajustable en la parte trasera que sirve como soporte y, a la hora de jugar partidas online, nos da posibilidad de conectarnos a internet usando el puerto LAN que integra el dock, lo que garantiza una conexión más rápida y estable.
Sin pasar por alto que tiene una batería de 4.310 mAh para brindarnos hasta 9 horas de juego con una sola carga, algo que puede variar dependiendo del nivel de exigencia. En definitiva, si no te importa quedarte un poco desactualizado y te conformas con jugar los títulos clásicos que ya han marcado una época, esta consola es para ti.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar