De oferta el patinete que convierte caminos de tierra y asfalto en rutas cómodas gracias a su suspensión

El mundo de los patinetes eléctricos parece haberse dividido en dos universos. Por un lado están los modelos ligeros, pensados para ciudad, y, por otro, los modelos robustos, que buscan conquistar terrenos más exigentes. En medio de ese debate, asoma la cabeza el iScooter iX8, un modelo que no se conforma con llevarte de casa al trabajo, sino que apuesta por atravesar caminos de tierra, pendiente y largas distancias con la misma confianza que si fueras por un carril bici.

A lo largo entenderás por qué no es un modelo especialmente barato. De hecho, si echas un vistazo a la web de iScooter puedes comprobar que este modelo tiene un precio oficial de 989 euros. Donde sí lo podemos comprar más barato es en AliExpress, donde ha bajado hasta los 670 euros. Son prácticamente 320 euros de descuento, que es mucho dinero. Además, con envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad.

iScooter iX8: un verdadero patinete todoterreno

En cuanto ves una foto de este patinete sabes que no es un patinete ligero, ni un patinete de paseo. Tiene el chasis reforzado, un sistema de plegado seguro y un peso de 35 kilos. Con todo esto, transmite solidez desde el primer momento. Tiene unos neumáticos de 12 pulgadas que garantizan agarre y estabilidad en tierra, grava o ante un asfalto irregular, mientras que su suspensión doble, delantera y trasera, suaviza las vibraciones para conseguir que la conducción sea más cómoda. Ten en cuenta que soporta hasta 150 kilos de carga, así que es un modelo adecuado para cualquier tipo de conductor.

El corazón del iX8 está en su sistema dual de motores de 1200 W cada uno. Aunque viene limitado de fábrica a 25 km/hora para cumplir con la normativa actual, podría alcanzar los 60 km/hora y superar pendientes de hasta el 30% sin que tengas la sensación de ir a paso de tortuga. Y al ofrecer la posibilidad de alternar entre un solo motor o los dos, nos da más flexibilidad.

Su batería promete hasta 70 km de autonomía por cada carga completa. Como siempre, es una cifra que dependerá del terreno, del peso del conductor, del modo que estés utilizando... pero, en cualquier caso, será más que suficiente para que puedas utilizarlo varias veces a la semana sin necesidad de recargarlo. El tiempo de carga ronda las 8-9 horas, algo que se entiende en un patinete de esta capacidad.

A sabiendas de que moverse en un patinete de estas dimensiones y potencia requiere confianza, el iX8 equipa dobles frenos de disco hidráulicos y freno electrónico. Es un sistema capaz de detener el vehículo con eficacia incluso cuando vayas a la máxima velocidad. También tiene un faro LED delantero, luces de freno traseras, intermitentes laterales y tiras LED laterales que aumentan tu visibilidad. Todo esto, pensado para que seas visto de noche o en condiciones de poca luz.

En el manillar integra una pantalla a color que te muestra información en tiempo real acerca de la velocidad, autonomía, distancia recorrida, modo de conducción... Y su sistema de plegado en tres pasos te facilitará guardarlo en el maletero o subirlo en el ascensor, así como acomodarlo en cualquier rincón de tu casa o de la oficina.

Está claro que no es un patinete para cualquiera: pesa más, ocupa más y requiere una mayor responsabilidad al conducirlo. Está pensado para quienes quieren potencia, autonomía y seguridad. En su rango, es difícil encontrar un rival tan completo y capaz de llevarte por cualquier camino.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.