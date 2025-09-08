Este móvil hará que dejes de mirar a los gama alta más caros

Cada vez es más difícil elegir un smartphone. Los modelos más caros ofrecen prestaciones espectaculares, pero no todos los bolsillos están dispuestos a pagar más de mil euros por un móvil. Al mismo tiempo, la gama media ha subido tanto el listón, que muchos nos preguntamos si todavía merece la pena dar el salto a lo que hasta ahora era la gama alta tradicional.

Justo en este escenario, asoma la cabeza el Xiaomi 14T, un móvil que quiere ser lo bastante potente como para rendir en cualquier escenario, lo bastante cuidado como para sentirse premium y lo bastante ajustado en precio para no convertirse en un lujo inalcanzable. La propuesta de Xiaomi vuelve a ser muy clara: dar al usuario mucho más de lo que paga.

Este móvil tiene un precio oficial de 649,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Por suerte, ahora está rebajado en varias tiendas. Por ejemplo, en MediaMarkt cuesta 449 euros, mientras que en PcComponentes baja hasta los 399 euros y en Amazon está disponible por 388 euros. Pero el mejor precio lo encontramos en AliExpress, donde podemos comprar este móvil por 355 euros. Ten en cuenta que hablamos de ahorrarnos 295 euros respecto al precio oficial de este móvil, y eso es mucho dinero.

El Xiaomi 14T no quiere quedarse a medias

El Xiaomi 14T es un móvil que ya se presenta equilibrado desde su diseño. Podemos decir de él que transmite seriedad pero sin renunciar al toque fresco que caracteriza a la línea T. A su favor juega el tener certificación IP68, que lo hace resistente al agua y al polvo, algo que se suele ver en modelos más caros. Y aunque supera esa barrera psicológica de los 200 gramos, tiene un grosor que consigue que sea cómodo en la mano, incluso ante usos prolongados.

Pero, más allá de su exterior, el panel es uno de sus grandes argumentos. Se trata de una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución 3K y con una tasa de refresco adaptativa de 144 Hz. Ten en cuenta que la mayoría de móviles se quedan en los 120 Hz, así que aquí tendremos ese extra de fluidez que se nota en el día a día. Su brillo pico alcanza los 4000 nits para que la puedas utilizar incluso para la luz del sol, y al ser compatible con HDR10+ y Dolby Vision, la experiencia al consumir contenido multimedia es mucho mejor.

Mi pareja favorita de los últimos años es la que hacen Xiaomi y Leica. Ha sido un acierto increíble que sitúa a los móviles de este fabricante en un nivel superior en cuanto a calidad fotográfica se refiere. En el caso del Xiaomi 14T esta colaboración ha dado lugar a una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un teleobjetivo de 50 megapíxeles ideal para retratos y un ultra gran angular de 12 megapíxeles, pensado para paisajes y fotos grupales. Es un conjunto muy versátil que, gracias a los modos exclusivos de Leica, aportarán un estilo cinematográfico a tus fotos.

En términos de rendimiento, el Xiaomi 14T también sabe sacar músculo. Lo hace con un procesador Dimensity 8300 Ultra, firmado por MediaTek. Ofrece potencia y eficiencia casi a partes iguales, para responder con fluidez ante cualquier situación pero sin que esto suponga un bajón en la batería restante. Esta versión viene con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento interno, que deberían ser suficientes para almacenar en él todo lo que quieras.

Su batería de 5000 mAh también cumple las expectativas con creces. En un uso realista, nos asegura un día entero de autonomía sin problema, pudiendo alargarse hasta el día y medio en jornadas algo menos intensas. Y su carga rápida de 67 W nos devuelve un 100% de la batería en, aproximadamente, tres cuartos de hora.

El Xiaomi 14T es la demostración de que se puede tener una experiencia premium sin pagar precios desorbitados. Es un conjunto difícil de superar en su rango de precio y, ahora que está de oferta en AliExpress, se convierte en una de mis mayores recomendaciones por debajo de los 400 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.