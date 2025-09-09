Esta Nintendo pesa menos que un libro, pero engancha como la primera Game Boy

Hablar de consolas portátiles es hablar de Nintendo. Desde la Game Boy hasta la 3DS, la marca ha sabido crear dispositivos que no solo entretienen, sino que se convierten en parte de la vida cotidiana de millones de jugadores. Ya hace unos años que sorprendió con la Nintendo Switch, una híbrida que podía usarse en el televisor, en modo portátil o sobremesa, y que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial.

Un par de años más tarde llegó la Nintendo Switch Lite, un modelo más pequeño y asequible que renunciaba a la base y al juego de sobremesa para centrarse en la portabilidad. Con ella, Nintendo recuperaba el espíritu más puro de sus consolas portátiles, pero con el catálogo de la Switch original. Hoy por hoy, sigue siendo una de las opciones más buscadas por ser ofrecer un acceso económico, ligero y práctico al universo Nintendo.

Y más accesible es ahora que la podemos comprar rebajada en AliExpress, donde está disponible por 111 euros. Son más de 100 euros de descuento ya que esta consola tiene un precio oficial de 219,99 euros, que es el precio que mantiene en la tienda de Nintendo o en Game. Así que es una excelente oportunidad para comprarla y entrar, por fin, en el nuevo universo de Nintendo, que tantos adeptos tiene a lo largo del mundo.

Nintendo Switch Lite: la portátil que sigue marcando diferencias

Piensa que esta versión de la Switch pesa solo 275 gramos, lo que la hace tan ligera como un libro de bolsillo. Al tener los Joy-Con integrados, ofrece una solidez extra frente a la Switch estándar, por eso es ideal no solo para niños, sino también para quien quiera poder llevarla en la mochila sin tener que preocuparse por piezas móviles. Es una consola que invita a jugar en cualquier parte: el transporte pública, en la cama antes de dormir, en una pausa del trabajo, en viajes...

La Switch Lite incorpora una pantalla LCD de 5,5 pulgadas que ofrece una resolución 720p, suficiente para su tamaño. Es la misma resolución que brinda la Switch estándar en modo portátil, pero en un formato más pequeño. Esto también implica una mayor densidad de píxeles, lo que hace que los juegos tengan más nitidez.

En su interior monta el mismo chip que la Switch original, un procesador NVIDIA Tegra personalizado que garantiza una compatibilidad total con todo el catálogo. Los tiempos de carga son rápidos y la experiencia de juego es fluida incluso en los títulos más exigentes. La batería ofrece hasta 7 horas de autonomía, aunque es una cifra que podrá variar en función de las exigencias del juego.

Es uno de esos modelos que recuerdan la importancia de lo sencillo: abrir la consola, pulsar un botón y empezar a jugar. No hay menús confusos, configuraciones eternas o tiempos de carga interminables. Se centra en lo esencial, en la diversión portátil. Y ahora lo hace a un precio con el que es muy difícil resistirse a su compra.

