Ojo a esta Dyson: baja de 599 a 387 euros y succiona como un monstruo

Hay tareas que hacemos porque toca, porque se acumulan, porque si no las hacemos, nadie las hará. Y, sin embargo, todas tienen un punto en común: si fueran más rápidas y menos pesadas, el día a día sería mucho más llevadero.

Por eso modelos como la Dyson V11 Advanced, que toman lo que siempre hemos asociado a Dyson -potencia, diseño y eficacia- y lo aterrizan en un formato cómodo, manejable y sorprendentemente intuitivo, son cada vez más populares. En este caso no solo hablamos de una aspiradora que limpia, también facilita.

Ya sabes que Dyson no es un fabricante especialmente barato. Según la web oficial, este modelo tiene un precio recomendado de 599 euros. Ahora mismo, en MediaMarkt se queda a 399 euros, un muy buen precio, pero es que en el Black Friday de Amazon está disponible por 387 euros. No solo hablamos de más de 210 euros de descuento, también de la posibilidad de hacer la compra en una tienda como Amazon, que ofrece las máximas garantías y la mayor tranquilidad.

Con la Dyson V11 Advanced la limpieza deja de ser una carga

Si nunca has tenido una Dyson sin cable, lo primero que te sorprenderá es cómo se siente en la mano. No es un aparato que arrastres, es una herramienta que acompaña tus movimientos. La V11 Advanced tiene ese equilibrio tan particular entre ligereza y solidez que te permite moverla sin esfuerzo, pero sintiendo que tiene una fuerza real detrás. Basta con una pasada para comprender de dónde viene su fama.

El motor Hyperdymium es capaz de girar a 125.000 revoluciones por minuto, creando la sensación de que el polvo ya ha desaparecido incluso antes de que termines el recorrido. Da igual si es el polvo fino del día a día, las migas de la cocina, los restos del desayuno o los pelos de tu mascota. La V11 no selecciona, lo aspira todo, y de todas partes. Podrás cambiar de alfombra a madera, baldosa, el sofá... y la aspiradora seguirá respondiendo igual.

Al no depender de cables ni de enchufes, dejará de darte pereza aspirar, y ya no lo dejarás en la lista de tareas pendientes. Podrás hacerlo en cualquier momento. Y al ofrecer 60 minutos de autonomía reales, tendrás tiempo más que suficiente para limpiar toda tu casa con una única carga.

Quizá no lo sepas, pero Dyson siempre ha tenido una pequeña obsesión por hacer que el usuario no toque el polvo, y aquí se nota. El depósito de la V11 Advanced no solo es amplio para una aspiradora sin cable, también se vacía con un gesto, sin que la suciedad vuelva al aire ni termine desperdigada por la cocina. Ese detalle, que parece mínimo, hace que la experiencia sea infinitamente más agradable. No tienes que pelearte con filtros, ni sacudir contenedores. Abres, cae, cierras y listo.

Entre tú y yo, si hay un tipo de hogar donde la V11 Advandec brilla especialmente es en casa con animales, y esto lo escribo con una gata durmiendo en mi regazo. Los pelos de las más mascotas, aquí desaparecen. Nada de atascos en el cepillo, ni bolas de pelusa escondidas bajo la cama. El cepillo tiene una tecnología anti enredos que funciona muy bien. Levanta el pelo, lo separa y lo absorbe.

Otro punto a su favor es que con un simple gesto se convierte en aspiradora de mano, perfecta para limpiar el coche, los sofás, las cortinas o la cama. Resulta sorprendente lo mucho que puedes limpiar con un solo aparato cuando responde tan bien como este.

Dyson siempre ha sido una marca cara, en muchos casos aspiracional. Pero cuando un modelo tan solvente, bien construido y eficaz como este baja de 599 a 387 euros, se vuelve una compra que tiene sentido incluso para quien nunca pensó gastarse 'tanto' en una aspiradora.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.