Black Friday trae consigo la caída de precio que no esperábamos en uno de los iPhone más completos

Hay un gesto que repetimos casi sin pensar, y es el de desbloquear el teléfono. Pero ese gesto tan cotidiano puede marcar la diferencia entre empezar el día con prisa y estrés o hacerlo con fluidez y tranquilidad, sabiendo que todo está listo para ti. Cuando el móvil se ralentiza, la cámara no responde o la batería se agota antes de lo que esperabas, se nota. Y lo notas en tu ánimo y en cómo afrontas el día.

Con el iPhone 16e llega una propuesta distinta. Tiene un diseño pensado para durar, tecnología que responde al instante, una cámara que capta los detalles y una experiencia que hace gala de sus mejores virtudes. Y todo en un formato que ya no cuesta lo que hace unos años considerábamos "tope".

Ahora está de oferta en Amazon, gracias a estos días de Black Friday 2025. Piensa que este modelo tiene un precio oficial de 709 euros y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Apple. Por suerte, ahora lo podemos comprar por 589 euros, una rebaja interesante en Apple, que ya sabes que no se suele rebajar. Por supuesto, con envío y devolución gratis. Una devolución que, por cierto, podrás realizar hasta el 6 de febrero.

iPhone 16e y el chip que piensa contigo

Nada más encenderlo, el iPhone 16e te da una pista de lo que quiere ser: rápido, claro y directo. No estás mirando un panel cualquier, estás mirando una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas. Hay un brillo máximo de hasta 12200 nits, un contraste que hace que los detalles no se pierdan y una nitidez que convierte cualquier foto, cualquier texto y cualquier vídeo en algo más cómodo de ver.

Y debajo de ese panel está el nuevo chip A18. No solo hablamos de potencia, también de respuesta. Abres apps, deslizas, cambias de una conversación a otra, haces una foto, la editas, la compartes... y el móvil va contigo, sin esperas, sin frenarse, sin que tengas que pensar en él. Es esa fluidez que notas más que ves, como si todo estuviera organizado detrás de la pantalla.

En cuanto al diseño, el iPhone 16e mantiene los bordes planos, el aluminio aeroespacial suave al tacto, la trasera limpia, el frontal resistente con Ceramic Shiel... todo transmite equilibrio. Es ligero, pero no frágil. Es compacto, pero no pequeño. Es elegante, pero sin buscar protagonismo. Parece hecho para la mano, para el bolsillo. Y el nuevo botón acción, heredado de modelos superiores, añade una pequeña dosis de personalidad.

El protagonista de su cámara es un sensor de 48 megapíxeles, con luz suficiente para fotos claras, incluso cuando el día está nublado. Los detalles se notan, las texturas se sienten y el modo retrato tiene ese toque tan Apple. También tiene un teleobjetivo que busca consistencia. Puede grabar vídeo en 4K con buena estabilización y colores equilibrados.

Una de las mejores evidentes del iPhone 16e con respecto a sus antecesores está en su batería. Apple habla de hasta 26 horas de reproducción de vídeo, lo que significa que podrás superar la jornada de uso sin problema. Además, su certificación IP68 nos da un extra de tranquilidad a la hora de utilizarlo.

Ya sabes que Apple no suele atender a ofertas ni descuentos, por eso poder ahorrarnos 120 euros en este dispositivo y poder comprarlo, además, en una tienda como Amazon, es de esas oportunidades que no se repiten. Ahora mismo es uno de los iPhone más interesantes, y tiene un precio que hace que la compra cambie de categoría.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.