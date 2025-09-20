El patinete eléctrico más vendido de Amazon ahora más barato: ofrece hasta 20 km de autonomía

Hay patinetes eléctricos para todo tipo de usuarios, por lo que, si buscas un modelo sencillo para pequeños desplazamientos en el día a día, el Mascooter S1 Essential no solo es una de las opciones más elegidas, sino una gran recomendación por su gran relación calidad-precio. Y lo mejor es que vuelve a estar rebajado.

Este patinete de la marca Mascooter se ha convertido en el más vendido de todo Amazon y en gran parte se debe al descuento que tiene en estos momentos, pues ha caído en picado hasta unos ajustados 239 euros en Amazon, dejando así atrás su precio recomendado de 299,99 euros. Esto se traduce en un ahorro total de 60 euros y, con todo lo que ofrece, es una excelente opción para movernos de un lado para otro.

Compra el patinete Mascooter S1 Essential por un precio de risa

Mascooter S1 Essential Mascooter

El Mascooter S1 Essential es un patinete eléctrico homologado por la DGT que está pensado para movernos de una manera rápida y cómoda dentro de la ciudad, evitando así tener que coger el coche o esperar al transporte público. Cuenta con un chasis de aluminio reforzado que transmite una buena solidez, además de que su sistema de plegado nos permite guardarlo o transportarlo sin demasiadas complicaciones, pues pesa aproximadamente unos 12 kg.

La potencia es otro de los grandes atractivos de este patinete económico, ya que sorprende al incorporar un motor que alcanza una potencia nominal de 300 W y máxima de 600 W, proporcionándonos así el impulso suficiente para superar pendiente con hasta un 10% de inclinación y alcanzar la velocidad máxima permitida por ley de 25 km/h.

Por otro lado, en la parte del manillar nos encontramos con una pantalla LED que no solo nos muestra información importante como velocidad o el estado de la batería, sino que también nos permite seleccionar cuatro modos de conducción según la circunstancia, pudiendo ir así a mayor o menor velocidad. Y en cuanto a autonomía, su batería de 5.200 mAh que es más que suficiente para trayectos urbanos cortos, pues llega a brindarnos una distancia de recorrido de hasta 20 km.

La seguridad en un patinete es tan importante como en cualquier otro vehículo, y por eso este viene bien equipado. Tiene un doble freno, unos neumáticos de 8,5 pulgadas que agarran bien en cualquier superficie y un juego de luces completo, donde no faltan unos intermitentes en el manillar para indicar cada giro de forma clara. Asimismo, dispone de un sistema de frenado regenerativo que aprovecha la energía de cada frenada para proporcionarnos un extra de autonomía.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.