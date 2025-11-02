Móvil resistente barato
Pequeño, muy resistente y barato, así es este móvil DOOGEE de 5,5 pulgadas
Si buscas un móvil básico, pero muy resistente, no hace falta que sigas buscando, aquí tienes uno que es un acierto. Se trata del DOOGEE Fire 3, y actualmente está rebajado 60 euros
No hace falta gastar una fortuna para conseguir un móvil resistente, siempre y cuando tengas la intención de comprar un modelo de gama alta. Dentro de lo que viene siendo la gama de entrada, el DOOGEE Fire 3 sorprende por todo lo que ofrece para lo poco que cuesta. Además, está muy bien valorado en Amazon, donde tiene una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5.
Cuando no está en oferta, este móvil cuesta 169,99 euros, que es el precio recomendado, pero ahora puede conseguirse en Amazon por solo 109,99 euros, Más allá de ser barato, tiene una serie de características que lo convierten en una de las mejores opciones si lo que más valoras es la resistencia. Si por tu trabajo necesitas un smartphone que sea casi indestructible, este no te defraudará.
Un móvil resistente con un precio muy competitivo
Al igual que otros móviles DOOGEE, este también está diseñado para quienes necesitan un smartphone resistente, capaz de soportar caídas e incluso el agua y el polvo. Su diseño rugerizado con certificaciones IP68, IP69K y estándar militar MIL-STD-810H hacen que sea un dispositivo fiable en entornos poco favorables. A pesar de su resistencia, mantiene un formato compacto. Aquí tiene mucho que ver su pantalla IPS de 5,5 pulgadas HD+ (1.440 por 720 píxeles), que lo hace cómodo de manejar con una sola mano.
Uno de sus grandes atractivos es la batería de 8.350 mAh, una capacidad muy por encima de la media. Por lo tanto, es ideal para quienes viajan, trabajan largas jornadas fuera de casa o simplemente no quieren estar pendientes del cargador. A ello se suma un procesador Unisoc SC9863A, los 3 GB de RAM (hasta 12 GB con memoria virtual) y 64 GB de almacenamiento ampliables mediante una tarjeta microSD. Ya sea moviendo el sistema operativo o las aplicaciones, en todo momento se siente rápido y fluido, siempre que no intentes jugar a juegos exigentes ni hacer cualquier cosa donde se recomiende un procesador muy potente.
En el apartado fotográfico, el DOOGEE Fire 3 simplemente cumple. Sus cámaras están bien para salir del paso. No pretende competir con otros móviles más caros. Por otra parte, no está de más mencionar que viene con Android 15, una de las últimas versiones del sistema operativo de Google.
Resumiendo, el DOOGEE Fire 3 no es un móvil pensado para presumir de diseño ultrafino ni para competir a nivel de potencia, sino para quienes valoran la durabilidad, la fiabilidad y la tranquilidad de tener un dispositivo que no se queda sin batería a mitad del día. Si este es tu caso, entonces este smartphone es perfecto para ti.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
