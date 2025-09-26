No es 4K, pero esta cámara web Logitech te sorpenderá por su calidad de imagen y funciones

Si buscas dar un salto de calidad en tus directos o que te vean mejor durante una videollamada, te recomendamos hacerte con la Logitech StreamCam, sobre todo ahora que tiene un 46 % de descuento. Esta cámara lleva unos cuantos años en el mercado, pero sigue siendo una excelente opción, no solo por su calidad de imagen, sino también por todo lo que se puede hacer usando el software Logitech Capture.

Cabe mencionar que no es una cámara barata, tiene un precio recomendado de 169 euros, pero la puedes conseguir por 88,99 euros en Amazon y MediaMarkt. Está disponible en dos colores, negro y blanco. Por otro lado, decir que da igual si eres usuario de Windows o macOS, la Logitech StreamCam es compatible con ambos sistemas operativos, así que este sentido no tendrás ningún problema.

Ahorra 76,01 euros comprando la Logitech StreamCam en Amazon

Uno de los puntos fuertes de esta cámara web, no solo es su resolución Full HD a 1080p y 60 fotogramas por segundo, sino también su calidad de imagen. Tiene una lente de cristal que ofrece una gran nitidez y colores fieles, lo que se traduce en vídeos que no parecen grabados con una simple cámara web. Además, su campo visual de 78 grados está diseñado para mantenerte como protagonista de la escena.

La experiencia de uso también marca la diferencia. Gracias a su enfoque automático inteligente, la Logitech StreamCam se adapta a tus movimientos en tiempo real, manteniéndote siempre enfocado aunque te acerques, te alejes o te muevas hacia los lados. A esto se suma un sistema de encuadre dinámico que ajusta la toma de manera automática, lo que resulta útil en directos o grabaciones donde no puedes estar pendiente de corregir la cámara. Incluso en condiciones donde la luz varía en intensidad, la exposición inteligente ajusta la apertura y el ISO para que te vean lo mejor posible.

El software Logitech Capture incluido amplía las posibilidades con funciones que automatizan el enfoque, la exposición y otros parámetros, permitiéndote centrarte en tu contenido sin preocuparte por la parte técnica. En conjunto, esta cámara web no solo ofrece calidad de imagen, sino también comodidad y facilidad de uso.

Aunque hay cámaras web más baratas que la Logitech StreamCam, no son tan completas a nivel funciones ni ofrecen una calidad de imagen tan nítida. Sin duda, vale la pena gastar un poco más, la diferencia es notable. Así que, no te la juegues y hazte con esta cámara ahora que está mucho más barata.

