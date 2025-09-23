Potencia, autonomía y frenos de disco: así es el patinete eléctrico que ha hundido su precio

La mayoría de patinetes eléctricos que encontramos en el mercado sirven para lo mismo: trayectos cortos, asfalto liso y velocidad justa para moverse entre casa, oficina o universidad. Y está bien, cumplen. Pero si quieres algo más robusto, que suba pendientes con solvencia, que no tiemble en cada bache y que te permita recorrer distancias más largas sin estar pensando en el cargador, necesitas algo distinto.

Algo como el iSooter iX3, un patinete eléctrico con motor de 800 W, suspensión doble y neumáticos de 10 pulgadas que te permitirán salir de la ciudad. Está pensado para quienes buscan un patinete versátil, cómodo y capaz de ir más allá del asfalto. Y ahora, con 256 euros de descuento, se convierte en una de esas compras que no pasan desapercibidas.

Este patinete tiene un precio oficial de 459 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de iScooter. En Amazon está ligeramente rebajado, a 439,99 euros, pero es que en AliExpress lo podemos comprar por 292 euros. Forma parte de esta campaña en la que podemos utilizar el cupón BSDES16 para rebajarlo a ese precio. Y no es el único cupón disponible, también hay estos:

BSDES04 : 4 euros de descuento en compras superiores a 35 euros

: 4 euros de descuento en compras superiores a 35 euros BSDES10 : 10 euros de descuento en compras superiores a 89 euros

: 10 euros de descuento en compras superiores a 89 euros BSDES16 : 16 euros de descuento en compras superiores a 139 euros

: 16 euros de descuento en compras superiores a 139 euros BSDES40: 40 euros de descuento en compras superiores a 329 euros

El iScooter iX3 baja 256 euros y sorprende por lo que ofrece

A primera vista, el iScooter iX3 ya transmite solidez. Con un peso de 22 kilos está claro que no es el más ligero del mercado, pero sí uno de los más firmes en su rango. Su estructura aguanta hasta 120 kilos de carga, y el sistema de plegado en tres pasos hace que, pese a su tamaño, se pueda guardar o transportar en un maletero sin demasiado esfuerzo. También apuesta por la seguridad al incorporar luces LED delanteras y traseras, además de intermitentes y reflectores.

El manillar incluye una pantalla digital en la que se muestran datos clave como la velocidad, el modo de conducción o el nivel de batería. Todo claro y legible, sin necesidad de depender del móvil.

Su motor de 800 W ofrece una potencia suficiente para marcar la diferencia frente a los patinetes urbanos más sencillos. Oficialmente, puede alcanzar los 40 km/hora, aunque de fábrica viene limitado a 25 km/hora para cumplir con la normativa europea. En pendientes, la potencia se agradece ya que mantiene la marcha con bastante solvencia.

El iScooter iX3 monta una suspensión delantera y trasera junto con neumáticos de 10 pulgadas con diseño todoterreno. En la práctica, esto significa que los baches, adoquines o caminos de tierra se sienten mucho menos agresivos. Tanta potencia no serviría de nada si los frenos no cumplen. Por eso el iX3 equipa frenos de disco delanteros y traseros, combinados con E-ABS electrónico para asegurar una frenada rápida y progresiva incluso a velocidades altas.

El iX3 se presenta como uno de los patinetes más equilibrados de su segmento. Tiene potencia suficiente, buena autonomía y un diseño robusto que transmite seguridad. Ahora, con 256 euros de descuento, pasa de ser un capricho a una compra inteligente para cualquiera que busque un patinete que ofrezca más que lo básico.

Su batería ofrece entre 30 y 40 km de autonomía en condiciones óptimas. Quizá en uso mixto, con pendientes, se quedará más cerca de los 30 kilómetros, pero sigue siendo una cifra más que decente para un patinete de este rango.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.