Potencia bruta y cámaras de primer nivel: este smartphone Xiaomi que está en oferta es impresionante

Si buscas un móvil de gama alta que compita de tú a tú con el Samsung Galaxy S25 o iPhone 17, sin duda, el Xiaomi 15T Pro es un modelo muy interesante. Con el lanzamiento de este smartphone la marca china dio un golpe sobre la mesa, y es que estamos hablando de un dispositivo que combina potencia, diseño y un precio competitivo.

Aunque tiene un precio recomendado de 899,99 euros en la versión con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, ahora mismo puede encontrarse por 829 euros en Amazon, MediaMarkt y la web de Xiaomi.. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible que no puedes dejar pasar. Más allá del precio, las reseñas de los usuarios son positivas y el mes pasado se vendieron más de 100 unidades.

Un móvil de gama alta que está a la altura de sus rivales

Lo primero que entra por los ojos cuando ves este móvil es su impresionante pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, que tiene una resolución de 2.772 por 1.280 píxeles y una tasa de refresco de 144 Hz. Los negros son puros, los colores vibrantes y los ángulos de visión muy amplios. También cuenta con un brillo máximo de 3.200 nits, y esto quiere decir que se ve perfectamente en exteriores.

Ahora bien, la joya de la corona está en el interior. Aquí encontramos el procesador MediaTek Dimensity 9400+, un chip que asegura un rendimiento de primer nivel. El móvil responde con rapidez y sin titubeos, independientemente de lo exigente que sea la app o videojuego que ejecutes. ¿Te gustaría jugar a Destiny: Rising? No hay ningún problema, lo mueve sin despeinarse.

Xiaomi ha apostado fuerte con el apartado fotográfico. La colaboración con Leica se traduce en un sistema de cámaras traseras de gran calidad: un sensor principal y un teleobjetivo de 50 megapíxeles, acompañados de un ultra gran angular de 12 megapíxeles. El resultado son fotografías con un nivel de detalle impresionante, colores naturales y un rango dinámico bien equilibrado. Además, la posibilidad de grabar vídeo en 8K a 30 fps lo coloca en la élite de los smartphones para creadores de contenido.

La autonomía tampoco decepciona. Su batería de 5.500 mAh asegura un día de uso sin tener que depender del cargador. Cuando cargues la batería, no tendrás que esperar demasiado, ya que cuenta con carga rápida de 90 vatios. A nivel de sistema operativo viene con Xiaomi HyperOS 3 (basado en Android 16).

El Xiaomi 15T Pro es un móvil que lo tiene todo: pantalla de calidad, potencia bruta, cámaras de calidad profesional y una batería que acompaña. Si a esto le sumamos la oferta actual, es difícil encontrar una opción más equilibrada por menos de 830 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.