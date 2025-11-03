Monitor 1440p barato
Precio mínimo histórico para este monitor 1440p Alienware con HDR y AMD Freesync
Increíble pero cierto. Este monitor QHD Alienware tiene un 34 % de descuento por tiempo limitado, así que es un buen momento para comprarlo. Más allá de tener un precio irresistible, también está muy bien valorado por parte de los usuarios
Si tienes un monitor Full HD (1080p) y quieres cambiarlo por uno con resolución QHD (2.560 por 1.400 píxeles) por poco dinero, te recomendamos el Alienware AW2725DM, sobre todo ahora que está más barato que nunca en Amazon. Por sus características, que veremos más adelante, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 190 euros. Además, aunque se trata de un monitor gaming, por su panel, también es perfectamente válido para trabajar.
Si bien el Alienware AW2725DM tiene un precio recomendado de 279 euros, actualmente puede encontrarse por 184,65 euros en Amazon y por 194,83 euros en MediaMarkt, Como puedes ver, tiene un precio muy tentador. A esto hay que añadir que cuenta con más de 1.200 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Por lo tanto, estamos seguros de que no te arrepentirás si decides comprarlo.
Hazte con el Alienware AW2725DM a precio de derribo en Amazon
Este monitor de 27 pulgadas cuenta con un panel Fast IPS que ofrece imágenes nítidas y colores realistas, nada saturados. Además, si lo comparamos con un panel TN, tiene mejores ángulos de visión. A su vez, la frecuencia de actualización de 180 Hz y el tiempo de respuesta de 1ms (GTG) hace que sea perfecto para juegos competitivos. Ahora bien, tu PC tiene que ser lo suficientemente potente para mover los videojuegos a una alta tasa de fotogramas por segundo.
Por otro lado, la certificación DisplayHDR 400 y la cobertura del 95 % del espacio de color DCI-P3 son dos aspectos muy importantes que no está de más mencionar. Tampoco podía faltar la compatibilidad con AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC y VESA AdaptiveSync, lo que asegura que no haya tearing ni parpadeos, independientemente de si se utiliza en PC o en consola.
Pasamos a la conectividad. Aquí encontramos un DisplayPort 1.4, dos entradas HDMI 2.1 y tres puertos USB 3.2, por lo que permite conectar hasta tres fuentes de vídeo externas. Esto lo hace ideal no solo para gaming, sino también para quienes buscan un monitor polivalente para trabajar, ver películas o incluso conectar varios dispositivos a la vez.
Si llevas tiempo tras un monitor QHD que sea bueno, bonito y barato, aquí tienes uno que es un acierto. Aprovecha que se puede conseguir en Amazon por menos de 195 euros y no lo dejes escapar. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.
