TV oferta
Precio mínimo histórico para este televisor de 75 pulgadas con Google TV y sistema de sonido Onkyo
Convierte tu salón en una sala de cine sin gastar una fortuna gracias esta oferta de Amazon. El televisor TCL 75Q6C tiene un 22 % de descuento y un precio irresistible
TLC es una marca conocida por la buena relación calidad-precio de sus televisores, así que nunca está de más echar un vistazo a su catálogo a la hora de cambiar de Smart TV. Por ejemplo, la TCL 75Q6C tiene reseñas muy positivas en Amazon y una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Este modelo es una opción muy interesante si estás buscando un televisor de 75 pulgadas que ofrezca una excepcional calidad de imagen.
Vayamos a lo importante, el precio. El TCL 75Q6C tiene un precio de venta recomendado de 1.149 euros, pero lo puedes encontrar por 899 euros en Amazon. Teniendo en cuenta que nunca antes había estado tan barato, no hace falta decir que es una oportunidad que no deberías dejar pasar. Dicho esto, es hora de ver qué ofrece esta Smart TV.
Ahorra 250 euros comprando la TCL 75Q6C en Amazon
Ahora que está mucho más barato, el televisor TCL 75Q6C pasa a ser una opción mucho más atractiva para quienes buscan una experiencia de cine en casa. Esta impresionante Smart TV 4K UHD de 75 pulgadas incorpora la tecnología QD-Mini LED, que mejora la calidad de imagen. Su panel HVA de última generación, junto a un brillo máximo de 1.000 nits, garantiza una buena visibilidad, incluso en entornos donde hay mucha luz. A esto hay que añadir la compatibilidad con varios formatos de HDR.
TLC también ha hecho un buen trabajo en el apartado sonoro. Este televisor tiene un sistema de audio firmado por Onkyo. Dicho sistema soporta Dolby Atmos para una experiencia mucho más inmersiva a la hora de ver películas/series o jugar a videojuegos. A nivel de sistema operativo viene con Google TV, así que podrás acceder a miles de aplicaciones, incluidas todas las plataformas de streaming.
Si a la hora de comprar una Smart TV valoras mucho todo lo relacionado con la conectividad, el TCL 75Q6C no te decepcionará. Tiene cuatro puertos HDMI, un USB, una entrada de antena RF, una entrada de satélite, un puerto Ethernet, una ranura CI, una salida digital de audio óptica, Wi-Fi 5 y Bluetooth. Como puedes ver, en este aspecto está bien cubierto.
Si tenemos en cuenta todas sus características y que ahora se puede conseguir por menos 900 euros, no hace falta decir que el TCL 75Q6C es una gran compra. Además, nunca antes había estado tan barato. Si finalmente decides comprarlo, te recomendamos que seas rápido, no sabemos cuántas unidades quedan disponibles.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar