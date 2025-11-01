La mejor tablet barata que verás hoy es esta Lenovo con LTE para hacer hasta llamadas

No es necesario gastar demasiado en una tablet que pretendemos usar simplemente para entretenimiento, tomar notas, leer o usar redes sociales de la misma forma que hacemos con el móvil. De hecho, hasta hay modelos económicos con los que podemos hacer y recibir llamadas sin necesidad de tener nuestro móvil cerca y un ejemplo de ello es esta novedosa Lenovo Tab, que en estos momentos está rebajada a uno de sus mejores pecios hasta la fecha.

Esta tablet de Lenovo tiene un precio recomendado de 199,99 euros en su versión con LTE, pero ahora gracias a una nueva oferta podemos aprovechar para conseguirla por tan solo unos 157,76 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro de unos 42 euros con su compra, el cual se agradece mucho.

Compra la nueva Lenovo Tab al mejor precio en Amazon

Lenovo Tab Lenovo

La Lenovo Tab es una de las tablets más completas en su rango de precio y una opción muy versátil. Si empezamos a hablar sobre su diseño elegante y resistente, cuenta con un cuerpo metálico de una sola pieza que es más típico de modelos más premium, unos bordes redondeados que mejoran el agarre y apenas pesa unos 425 gramos para que podamos llevarla a todas partes hasta con una sola mano.

Uno de los apartados más importantes de una tablet es la pantalla, y aquí no nos decepciona al montar una pantalla IPS LCD de 10,1 pulgadas que nos brinda una resolución WUXGA (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 400 nits, suficiente para ofrecer imágenes nítidas y colores equilibrados tanto en interiores como en exteriores. Pero por si no fuese suficiente, también hace uso de una tecnología que reduce la emisión de luz azul.

En el interior, se aloja un procesador MediaTek Helio G85 que, aunque de potencia no va sobrado, consigue defenderse bien en las tareas típicas del día a día y soporta conectividad LTE. El resto de la configuración la completan una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 64 GB que no se quedará corto, pues es posible ampliarlo con una microSD. Sin olvidarnos de que pronto se podrá actualizar a Android 16 con el fin de que podamos disfrutar de algunas de las últimas novedades.

Ahora toca hablar sobre su autonomía, donde la protagonista es una batería de 5.100 mAh que nos promete hasta 13 horas de reproducción de vídeo, siendo así más que suficiente en la mayoría de los casos para aguantar un día completo de uso moderado o varios días la usamos unos pocos minutos para navegar por internet.

Para rematar, a todo esto debemos sumarle unos altavoces duales que soportan Dolby Atmos, una cámara trasera de 8 MP que en este caso es útil para escanear documentos, una cámara frontal de 5 MP que podemos usar para reuniones de trabajo o clases online y una funda transparente con soporte para tenerla más protegida desde el primer momento.

