Gama alta a precio de gama media: este móvil es de lo mejor que salió en 2024 y está rebajado más del 50%

Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones: no hace falta lanzarse de cabeza a por los smartphones más nuevos para disfrutar de un gran rendimiento. Muchas veces, merece más la pena mirar atrás y apostar por terminales de la generación anterior que sigan recibiendo actualizaciones y se puedan usar durante varios años. En esta lista entra el realme GT 6 5G, un terminal que nos conquistó al probarlo y que ahora podemos conseguirlo a precio de saldo.

Este smartphone de realme fue una de las joyas que nos dejó el 2024 dentro de la gama alta. Salió a la venta por un precio oficial de 699,99 euros, pero desde hace ya muchos meses lo normal es encontrarlo mucho más barato, pero no tanto como ahora, puesto que, gracias a una oferta flash, podemos llevárnoslo por tan solo unos 359,99 euros en Amazon.

Compra el teléfono realme GT 6 5G más barato gracias a una oferta flash

El realme GT 6 5G es un ya veterano teléfono gama alta que, a pesar de tener un nuevo heredero al trono, sigue siendo una gran recomendación por el precio que tiene. Esto en gran parte se debe a su software, pues, aunque de base llega funcionando bajo una capa de personalización realme UI 5.0 basado en Android 14, nada más encenderlo podemos actualizarlo a una versión más reciente. De hecho, seguirá recibiendo actualizaciones hasta 2027 para disfrutar de las últimas novedades.

A nivel de diseño tampoco pasa desapercibido. Está fabricado principalmente con un plástico de alta calidad que se siente sólido, pero lo que realmente destaca es su parte trasera, donde nos encontramos con tres módulos de cámara dispuestos en forma de triángulo, un acabado brillante con efecto espejo y unas curvas muy marcadasen los bordes. Sin pasar por alto que cuenta certificación IP65, por lo que es resistente tanto al polvo como a las salpicaduras de agua.

Eso sí, donde ya podemos aprecias que no se trata de un terminal del montón es en el apartado visual, ya que monta una pantalla OLED LTPO curva de 6,78 pulgadas que nos ofrece una resolución de 2.780 x 1.874 píxeles, una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz y un brillo espectacular al alcanzar un pico máximo de 6.000 nits. Y por si no fuese suficiente, es compatible con HDR10 y Dolby Vision con el fin de mejorar el contraste, además de que está protegida con Gorilla Glass Victus.

Pasando a hablar sobre su hardware, en su interior lleva instalado un procesador Snapdragon 8s Gen 3 que es el encargado de darle vida y garantizarnos un rendimiento impecable en cualquier tarea. Mientras que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB que es lo mínimo que hoy en día recomendamos para no tener que estar borrando fotos, vídeos o apps constantemente.

Por otro lado, en el caso de que seas de esas personas a las que le gusta la fotografía, tenemos buenas noticias. La triple cámara trasera de la que hablábamos anteriormente está compuesta por un sensor principal Sony LYTIA-T808 de 50 MP con OIS, un gran angular de 8 MP y un teleobjetivo de 50 MP para obtener unos resultados profesionales en cualquier situación. Y para rematar, su cámara frontal de 32 MP también nos asegura unos selfies sobresalientes.

Si hablamos de autonomía, que es lo último que nos queda por mencionar, este realme GT 6 5G lleva incorporada una batería de 5.500 mAh que llega a aguantar hasta dos días completos de uso y admite una carga rápida de 120 W para volver a tener el 100% en aproximadamente media hora. Todo esto lo convierten en uno de los mejores smartphones de la generación anterior que podemos encontrar por poco más de 350 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.