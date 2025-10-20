Rebajado casi al 50% el nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra: un reloj ultrarresistente ideal para deportistas

Los smartwatches más avanzados suelen tener un precio bastante elevado, pero de vez en cuando aparecen ofertas que los dejan más accesibles. El claro ejemplo de ello es este novedoso Samsung Galaxy Watch Ultra (2025), uno de los modelos más completos que hay en el mercado a día de hoy, y la buena noticia es que ahora tiene un descuentazo para adelantarse al Black Friday.

Este reloj de Samsung llegó hace apenas unos meses al mercado con algunas novedades que mejoran al modelo base y, a pesar de tener un precio recomendado de 699 euros, ahora en color naranja podemos encontrarlo con un descuentazo de 300 euros que lo deja por unos ajustados 399 euros en Amazon, mientras que en otros comercios como MediaMarkt se está vendiendo mucho más caro.

Compra el reloj inteligente Samsung Galaxy Watch Ultra con un descuento del 43%

El nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) es un reloj inteligente que eleva todavía más el listón con las novedades que trae, pero vayamos por partes. Para empezar, cuenta con un diseño ultrarresitente, ya que su caja de 47 mm está construida en titanio y su pantalla es de cristal de zafiro. A esto debemos sumarle que aguanta hasta las temperaturas más extremas y, a pesar de tener un gran tamaño, se siente bastante ligero al tener un peso de 60,5 gramos.

En cuanto a rendimiento, sigue apostando por un procesador Exynos W1000, un chip no solo ejecuta cualquier acción de manera casi instantánea, sino que es compatible con LTE para que podamos desde responder llamadas hasta reproducir canciones que no tengamos descargadas sin tener nuestro móvil cerca. Eso sí, el verdadero cambio es que ahora funciona con Galaxy AI para disfrutar de las nuevas funciones de inteligencia artificial, tiene un almacenamiento de 64 GB (el doble que la versión de 2024) y llega funcionando bajo la última versión de Wear OS.

Otra novedad muy interesante es que, al igual que en el Samsung Galaxy Watch8, nos encontramos con un apartado de salud más completo, pues viene con un sensor BioActive que nos muestra datos como el índice de antioxidantes o la carga vascular y hace un análisis del sueño más completo. Sin dejar de lado que incluye una sirena de emergencia con un alcance impresionante que se activa con el botón de acción, funciones especialmente pensadas para quienes practican actividades al aire libre y un sistema de geolocalización muy preciso.

Y si hablamos sobre su pantalla, tenemos nada más y nada menos que un panel AMOLED de 1,5 pulgadas que nos ofrece una resolución de 480 x 480 píxeles y un brillo máximo de 3.000 nits, por lo que la visibilidad al aire libre es sobresaliente incluso bajo el sol directo. Tampoco falta el modo Always On Display, que permite consultar la hora o las notificaciones sin tener que tocar nada.

Para rematar, cabe mencionar que es resistente al agua hasta los 100 metros de profundidad, funciona adecuadamente incluso a 9.000 metros de altura y su batería de 590 mAh llega a aguantar hasta 100 horas en modo ahorro de energía, aunque esto puede variar dependiendo de muchos otros factores. En términos generales, se trata de un smartwatch muy completo y recomendable para personas aventureras o deportistas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.