El mejor iPhone que puedes comprar sin esperar al Black Friday es este reacondicionado por menos de 370 euros

Podríamos decir que existen tres tipos de usuarios de iPhone: los que quieren tener siempre en sus manos las últimas novedades y apuestan por los modelos más recientes, los que aprovechan cada nuevo lanzamiento para conseguir el modelo del año anterior a mejor precio, y los que optan por reacondicionados.

Todas las opciones son válidas, pero en este último grupo es donde suelen aparecer los verdaderos chollos. Sin ir más lejos, el iPhone 14 es en estos momentos uno de los terminales de Apple más vendidos en Amazon, y no es de extrañar por el increíble precio que tiene.

Ya han pasado más de tres años desde el lanzamiento de este teléfono de Apple, el cual puedes conseguir ahora casi tres veces más barato que de salida al estar disponible por unos 369,50 euros en Amazon. Sí, es cierto que no es lo mismo que comprarlo totalmente nuevo, pero aunque sea reacondicionado, su estado es excelente y son muchas las personas que siguen apostando por él, pues el pasado mes se vendieron más 500 unidades. Además, su envío es completamente gratuitoy rápido.

Compra el iPhone 14 reacondicionado tirado de precio en Amazon

Si te da igual no tener acceso a las funciones de IA que han llegado hace ya unos meses con Apple Intelligence, el iPhone 14 sigue siendo después de varios años un móvil muy recomendable por el precio al que podemos encontrarlo actualmente, y más si es reacondicionado como en este caso. A nivel de diseño, tenemos una construcción impecable donde resalta su cuerpo de aluminio de grado aeroespacial, su trasera de vidrio tintado, bordes planos y certificación IP68, además de que es muy compacto y ligero al pesar tan solo 172 gramos.

Por otro lado, cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas que se ve igual de bien que la mayoría de modelos recientes, ya que nos ofrece una resolución Full HD+ de 2.532 x 1.170 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz (la gran diferencia con los nuevos iPhone 17 que por fin implementan la tecnología ProMotion), un brillo máximo de 1.200 nits que sigue defendiéndose en la mayoría de situaciones y compatibilidad con HDR. En definitiva, la experiencia visual es fluida y los colores muy vivos.

En el apartado de hardware, el protagonista es un chip A15 Bionic que sigue ofreciéndonos un rendimiento excelente sin sacrificar eficiencia energética, tanto que todavía supera a muchos terminales Android que se han lanzado este mismo 2025. De hecho, es el mismo chip que utilizan los iPhone 13 Pro, que para muchos es el mejor móvil que ha lanzado Apple hasta la fecha (aunque los nuevos iPhone 17 han llegado pisando fuerte). Sin dejar de lado que se complementa con una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB.

Otra gran ventaja de este iPhone 14 es que todavía le quedan muchos años de actualización por delante y al encenderlo podrás disfrutar desde el primer momento del novedoso sistema operativo iOS 26. Mientras que si hablamos sobre su autonomía, que es donde se hace notar la eficiencia del procesador que mencionábamos anteriormente, lleva instalada una batería de 3.279 mAh que aguanta hasta 20 horas de reproducción de vídeo, por lo que aguanta un día completo de uso (siempre y cuando el porcentaje de salud de la batería no esté demasiado bajo), y admite una carga rápida de 20 W.

Para completar una buena experiencia de uso, el apartado fotográfico está a la altura de lo que se espera de cualquier terminal de Apple. Incluye una doble cámara trasera en el ya clásico módulo cuadrado (el cual ha cambiado este año) que está formada por un sensor principal y ultra gran angular de 12 MP que es suficiente para hacer fotos muy detalladas o vídeos en 4K. Y si le damos la vuelta, la protagonista es una cámara frontal de 12 MP que es perfecta para selfies.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.