La Smart TV 4K QLED de 65" que arrasa en el 11.11 con 250 euros de descuento

Hay algo especial en volver a ver la televisión sin prisas. Ese momento de elegir una buena película o retomar la serie que te tiene enganchado, bajar las persianas, preparar algo para picar y sentir cómo el salón se llena de historias, de voces, de luces. No es solo ver, es sentir lo que parece en la pantalla, y eso es algo que no consigue cualquier modelo.

Hay teles que prometen mucho y fallan en lo básico, en la calidad del negro, en el sonido y en la rapidez del sistema. Y luego están las que logran justo lo contrario, ofrecerte una experiencia completa sin complicaciones. Esa es la filosofía detrás de la Xiaomi TV A Pro 65", una smart TV grande, moderna, con una excelente calidad de imagen y un sistema rápido que no se hace esperar.

Este modelo tiene un precio oficial de 599,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Pero forma parte de la campaña del 11.11 de AliExpress y eso significa que si utilizamos el cupón ESAE85 la podemos comprar por 348 euros. Nos podemos ahorrar 250 euros en su compra, que es dinero. Además, nos la envían desde España y tenemos envío y devolución gratis, que siempre es una tranquilidad. Y, por si quieres hacer más compras, te dejo aquí todos los cupones que están disponibles ahora mismo en esta campaña de AliExpress:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Xiaomi TV A Pro 65" (2025): 4K QLED, Google TV, 65 pulgadas y 250 euros de descuento

Xiaomi siempre ha sabido que el diseño no necesita gritar para convencer, y esta TV A Pro 65" lo demuestra desde el primer vistazo. Tiene unos marcos ultrafinos, un acabado metálico mate que parece mucho más caro de lo que es y una presencia elegante que viste el salón pero sin llegar a dominarlo por completo. Sus líneas son limpias, modernas y casi minimalistas, lo que le ayuda a integrarse en tu casa con facilidad, como si siempre hubiera estado ahí.

La experiencia visual es el alma de una televisión, y aquí Xiaomi ha hecho los deberes. Esta tele monta un panel QLED 4K UHD que alcanza las 65 pulgadas. Tiene una retroiluminación precisa y una paleta de colores que impresiona desde el primer fotograma. Su tasa de refresco de 60 Hz suaviza los movimientos para que los deportes o las películas de acción no se vean entrecortadas y es compatible con HDR10 y HLG, lo que permitirá sacar el máximo partido a plataformas como Netflix, Disney+ o Prime Video.

Una imagen de 65 pulgadas sin un buen sonido, se quedaría a medias. Pero esta tele no decepciona. Incorpora dos altavoces de 10 W con compatibilidad Dolby Audio que consiguen una escena amplia, clara y sin distorsión. También consiguen una sensación más envolvente que hace que te olvides del móvil mientras estás frente a la tele.

La Xiaomi TV A Pro 65" utiliza Google TV, la última evolución de Android TV, y se nota en cada gesto. Los menús son rápidos, puedes hacer búsquedas por voz con el mando, y el sistema de recomendaciones parece que realmente acierta. Tendrás acceso directo a todas tus apps de streaming y todas se moverán con fluidez.

A nivel de conectividad, tiene todo lo que necesitas: HDMI, USB, WiFi, bluetooth y hasta salida óptica de audio. Lo cierto es que a su precio oficial ya me parecía una buena compra, pero ahora que tiene 250 euros de descuento, no voy a dejar de recomendarla mientras esté disponible. Si tienes sitio para un modelo de 65 pulgadas y no quieres dejarte medio sueldo en tu nueva smart TV, yo no tendría dudas.

