La tablet barata que muchos ya tienen en el sofá: pantalla fluida, buen sonido y batería para días

Hay quien piensa que para tener una buena tablet hay que gastarse un dineral. Y, aunque es cierto que los modelos premium ofrecen pantallas espectaculares, lápices avanzados y potencia bruta, lo que la mayoría de los usuarios busca es algo más sencillo: poder ver series sin tirones, leer cómodamente, navegar con fluidez y que la batería aguante sin desesperar.

Es justo decir que la HONOR Pad X9a atiende a ese punto medio, y lo resuelve con nota. Tiene un diseño metálico fino, una pantalla de 11,5 pulgadas, sonido envolvente... Se coloca como una opción muy tentadora si estás buscando tablets asequibles y equilibradas, especialmente ahora que la podemos comprar por 126,99 euros en AliExpress.

Tal y como puedes ver en la web de HONOR, esta tablet tiene un precio oficial de 199 euros. Pero, por suerte para nosotros, forma parte de los días de marcas de AliExpress y eso significa principalmente dos cosas. La primera, que ya está rebajada, bastante por debajo de ese precio recomendado. La segunda, que a la oferta que vemos podemos sumar un descuento extra utilizando el cupón BSDES16 que descontará 16 euros más a ese precio, dejándola en los 126,99 euros de esta oferta. Y no es este el único cupón activo, en función del importe de tu cesta podrás elegir entre estos cupones:

BSDES04 : 4 euros de descuento en compras superiores a 35 euros

: 4 euros de descuento en compras superiores a 35 euros BSDES10 : 10 euros de descuento en compras superiores a 89 euros

: 10 euros de descuento en compras superiores a 89 euros BSDES16 : 16 euros de descuento en compras superiores a 139 euros

: 16 euros de descuento en compras superiores a 139 euros BSDES40: 40 euros de descuento en compras superiores a 329 euros

HONOR Pad X9a: una tablet fluida y sorprendentemente completa

Lo primero que sorprende al tener esta tablet en la mano es su diseño, ya que se ve de mayor calidad que lo que se espera en este rango de precio. A diferencia de otras tablets que apuestan por acabados de plástico, la HONOR Pad X9a transmite solidez y un aire más premium gracias a su cuerpo metálico. Tiene un grosor de 6,8 mm y un peso cercano a los 480 gramos que hacen que sea cómoda de sujetar o de llevar en la mochila.

La pantalla de 11,5 pulgadas con resolución 2,5K es, sin duda, uno de sus grandes atractivos. Y no solo por el tamaño, también por la fluidez de sus 120 Hz. Navegar por menús, abrir aplicaciones o leer se siente más natural que en muchas tablets de precio similar que siguen ancladas en los 60 Hz. En interiores se ve bien, con colores vivos, buena definición y suficiente brillo. Es verdad que en exteriores soleados se puede quedar algo corta, pero sigue siendo usable.

Otro punto destacable son sus cuatro altavoces estéreo. No hablamos de un audio tímido o enlatado, sino de un sonido con volumen y presencia suficiente como para poder ver una película sin necesidad de auriculares, aunque si buscas unos los Bose QuietComfort Ultra Earbuds son una excelente opción. Pero aun sin ellos ver Netflix, Disney+ o YouTube en esta tablet resulta una experiencia agradable, algo que no siempre se puede decir de esta gama.

En su interior encontramos un Snapdragon 685, que viene acompañado por 6 GB de RAM y por 128 GB de almacenamiento. No es un procesador pensado para juegos pesados ni para una multitarea extrema, pero para el día a día va sobrado: navegar, redes sociales, correo, clases online... Eso sí, si tu objetivo es jugar a lo último en gráficos altos, no es la tablet adecuada.

La HONOR Pad X9a monta una batería de 8300 mAh, que puede ofrecer hasta 2 días de uso normal. También tiene una cámara frontal y otra trasera para cumplir con lo básico y que puedas asistir a videollamadas.

El objetivo de este modelo de HONOR es sencillo: ofrecer una pantalla fluida, sonido decente, batería generosa y un diseño sólido a un precio asequible, especialmente ahora que la podemos comprar rebajada gracias a esta oferta de AliExpress.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.