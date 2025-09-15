Un descuento que cambia las reglas: los Bose Ultra se convierten en la compra más inteligente

Hay auriculares y hay auriculares Bose. Y la diferencia se nota en cuanto te los pones: el mundo desaparece, la música cobra protagonismo y la comodidad hace que te olvides de que los llevas puestos. Los QuietComfort Ultra Earbuds son la versión más avanzada de la gama ir ear de la marca, y llegan con todo lo que un usuario exigente espera: cancelación de ruido de referencia, un sonido adaptado al oído, autonomía correcta y un diseño pensado para durar.

Lo habitual es que un producto así ronde precios elevados, situándose en la liga de los "caprichos", más que en la de las compras impulsivas. De hecho, estos auriculares tienen un precio oficial de 369 euros, y es algo que puedes comprobar en tiendas como la web oficial de Bose o PcComponentes. Por suerte, los podemos comprar rebajados en AliExpress donde, tras aplicar el cupón ESFS13, se quedan en 137,99 euros. Para que lo veas, te muestro cómo ha quedado mi cesta:

Además, no es el único que cupón que podrás utilizar estos días en AliExpress. Ha dado comienzo la Promo de Otoño en la que, a muchos de los descuentos que ya veas aplicados, podrás sumar un descuento adicional aplicando alguno de estos cupones:

ESFS65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESFS06: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros

Los Bose QuietComfort Ultra Earbuds convierten el ruido en silencio

Bose sabe que el diseño de unos auriculares in ear tiene que encontrar un equilibrio complicado. Se tienen que mantener firmes en la oreja, asegurar que no van a molestar tras varias horas de uso y, a la vez, ofrecer un buen aislamiento pasivo antes incluso de activar la cancelación de ruido.

Los QuietComfort cumplen en los tres apartados. Tienen un cuerpo compacto con puntas de silicona blancas y bandas de estabilidad que se adaptan a distintos tipos de oreja para que los puedas llevar al gimnasio o a correr sin preocuparte de que se te caigan. Además, cuentan con certificación IPX4 que los protege frente al sudor.

Lo que realmente diferencia a estos Bose es su capacidad para silenciar el mundo exterior. La tecnología QuietComfort lleva años siendo referente, y en estos Ultra alcanza uno de sus mejores niveles. En modo Quiet pueden bloquear motores, ruidos de transporte, conversaciones lejanas...

Con el modo Aware puede dejar pasar parte del ruido del entorno para escuchar avisos en el metro o atender una charla rápida en la oficina. Y con el modo Immersive, Bose añade una capa de espacialidad que transforma cualquier canción en algo más amplio.

La clave está en CustomTune, una función que analiza tu canal auditivo y adapta el sonido a la forma de tu oreja. Parece ciencia ficción, pero el resultado es que escuchas la música a tu medida, de una forma totalmente personalizada.

Evidentemente, lo premium no está solo en el silencio, también en la calidad de lo que escuchas. Los Bose QuietComfort Ultra Earbuds ofrecen un sonido equilibrado, con unos graves presentes pero sin ser exagerados, unos medios claros y unos agudos definidos. En el día a día, los podcast suenan con voces cercanas y limpias, las películas aprovechan el modo inmersivo para expandir la escena y cualquier género musical mantiene detalle sin perder su esencia.

También es importante saber que estos auriculares ofrecen hasta 6 horas de reproducción continua con la cancelación de ruido activada. Con el estuche, podemos hablar de hasta 24 horas de escucha total.

Con todo esto, representan lo mejor de la marca en formato de botón. Tienen una cancelación de ruido sobresaliente, un sonido envolvente y un diseño cómodo para todo el día. Con los 230 euros de descuento que tienen ahora, pasa a ser una de esas compras recomendadas si realmente buscas unos auriculares que cambien tu forma de disfrutar de la música y del silencio.

