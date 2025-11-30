La tablet premium que baja 180 euros en Samsung y ahora sí merece cada euro

Las tablets han pasado de ser un capricho a convertirse en una herramienta real. Sirven para estudiar, para trabajar, para ilustrar, editar o simplemente desconectar viendo una serie. Pero seguir confiando en una tablet que va justa de rendimiento o que se queda corta en pantalla, termina afectando a la experiencia. No siempre podemos contar con el portátil, y a veces necesitamos algo más cómodo, ligero e inmediato.

Y justo ahí aparece la Samsung Galaxy Tab S11 WiFi, el tipo de tablet que se siente como un salto real, incluso si ya venías de un modelo bueno. Ahora tiene una rebaja de 180 euros en la web oficial que la deja en 719 euros. Así que es una buena oportunidad para comprar una tablet premium pero sin pagar un precio premium.

Samsung Galaxy Tab S11: una tablet que querrás usar todo el tiempo

Lo primero que te conquista de la Galaxy Tab S11 es la pantalla. Samsung tiene una larga historia haciendo paneles de calidad, y aquí vuelve a demostrarlo. La tablet monta un panel Dynamic AMOLED 2X con resolución 2560 x 1600 y 120 Hz. Esto, principalmente, significa tres cosas: colores vibrantes, detalle nítido y una fluidez que hace que todo se sienta natural.

La disfrutarás mucho para ver contenido multimedia porque los negros son profundos y los colores no están saturados. Además, su buen nivel de brillo consigue que incluso las escenas oscuras se vean con claridad. Para trabajar, el texto tiene la nitidez que necesitas para leer durante horas sin cansarte. Y para escribir o dibujar, incluye el S Pen, que ofrece una respuesta prácticamente instantánea con una sensación muy parecida a la de escribir en papel.

Una de las cosas que más determinan la experiencia con una tablet es cómo responde cuando de verdad la necesitas: cuando abres varias apps a la vez, cambias de una a otra, editas una foto... Por eso me encanta poder decir que la Galaxy Tab S11 no falla en ese punto. Monta un procesador MediaTek Dimensity 9400+ que, en esta versión, viene acompañado por 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Es una combinación que marca un antes y un después en cómo se siente la tablet en el uso real y hace que sea versátil de verdad, capaz de responder tanto a quienes buscan ocio como a quienes la quieren para estudiar, trabajar o crear.

Cuando la sostienes, sorprende lo fina y ligera que es. Con solo 5,9 mm de grosor, da esa sensación de producto cuidado, agradable al tacto y fácil de manejar. Cabe en cualquier mochila y la podrás trasladar con comodidad. Y el hecho de que venga con el S Pen sin coste extra es un gran acierto.

Samsung ha añadido altavoces estéreo bien ajustados que acompañan muy bien a esta pantalla AMOLED. No son altavoces de cine, pero sí ofrecen un volumen claro, buen equilibrio entre graves y agudos y una experiencia más inmersiva que la mayoría de tablets del mercado. En cuanto a su batería de 11600 mAh, será más que suficiente para un día completo de uso, sin cortarte con nada.

Y todo esto, con 180 euros de descuento y además comprando en la web de Samsung, lo que supone una garantía directa con el fabricante, sin intermediarios, la opción de financiarla, envío y devolución gratis y la seriedad que acompaña a una marca de esta categoría. Respaldo premium para una tablet premium.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.