La tele que puede cambiar tu salón baja de 1.599 a 549 euros por Black Friday

Todos tenemos ese momento del día en el que lo único que queremos es sentarnos, bajar un poco la luz y dejar que una historia nos saque de la rutina. Da igual que sea una serie rápida, una película que has visto cientos de veces o un partido de tu equipo favorito. Lo que buscas es un lugar cómodo, una imagen que no te canse y un sonido que te acompañe.

La LG QNED MiniLED 4K llega justo para eso. Con su panel QNED Mini-Led, soporte para Dolby Vision y un diseño que llena la habitación sin imponerse, esta tele de 55 pulgadas se convierte en un salto de calidad evidente desde el primer encendido. Y lo hace ahora con una de esas ofertas que cuesta creer. En el Black Friday de PcComponentes cae desde los 1599 euros de su precio oficial, una cifra que puedes comprobar en la web de LG, hasta los 549 euros de esta oferta, convirtiéndose en una compra casi imposible de ignorar para cualquiera que quiera renovar su salón sin dejarse el sueldo.

Compra la LG QNED MiniLED 4K con más de 1.000 euros de descuento

Lo primero que te encuentras cuando la enciendes es una luz distinta, más uniforme, más envolvente. No depende solo de sus 55 pulgadas, sino del tipo de panel que utiliza. La tecnología QNED Mini-Led combina miles de puntos de iluminación diminutos con la precisión del procesamiento de color de LG. Esta combinación permite que la pantalla ofrezca un mejor contraste y blancos más intensos, sin ningún tipo de brillo artificial.

La resolución 4K ayuda a que todo parezca más definido y detallado, incluso si te encuentras a poca distancia. Y cuando el contenido está grabado en HDR, la tele responde con un rango dinámico que marca la diferencia. El Dolby Vision funciona especialmente bien aquí, llevando cada escena a un nivel de profundidad y color que sorprende, sobre todo en plataformas como Netflix.

Este modelo utiliza el procesador α7 Gen6 que trabaja en segundo plano constantemente, analizando el tipo de escena, ajustando brillo, nitidez y color en tiempo real para que no tengas que tocar nada. Todo fluye con naturalidad, algo a lo que también contribuye el sistema webOS 23. Es rápido, ordenado y elegante. No te obliga a navegar por menús infinitos, todo arranca sin esperas.

A veces, cuando pensamos en televisores, damos por hecho que el sonido será el punto débil, pero eso no pasa con este LG. Desde el primer instante notas que el audio no está ahí solo por cumplir. Las voces suenan claras y hay una sensación de amplitud que sorprende. Son 40 W de potencia en un sistema de 2.2 canales y compatibilidad con Dolby Atmos. No es un sistema de cine en casa, pero sí que se siente tridimensional y evita esa saturación que puede aparecer en televisores más económicos.

Hay ofertas que bajan el precio y ofertas que cambian la percepción del producto. Esta pertenece al segundo grupo. Es difícil pensar que un televisor con QNED Mini-Led, 4K, 120 Hz, Dolby Vision, Dolby Atmos y uno de los sistemas de smart TV más fluidos pueda bajar hasta 549 euros sin ser un modelo de entrada y sin comprometer calidad. Pero aquí está este LG para demostrarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.