Si tienes un Mac mini o un PC de escritorio, estos altavoces Logitech son perfectos, además de baratos

Cuando se trata de altavoces de escritorio, los Logitech Z207 son una opción muy interesante para aquellos que buscan calidad al menor precio posible. Cuando no están en oferta cuestan 71,99 euros, pero en el momento de escribir estas líneas se pueden encontrar por 48,90 euros en Amazon y PcComponentes. A la hora de comprarlos puedes elegir entre dos colores: negro y blanco. No obstante, el descuento no es el mismo.

Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué opinan los usuarios de estos altavoces. En PcComponentes, el 97 % de los usuarios los recomienda y cuentan con una puntuación de 4,4 sobre 5. Además, en la mayoría de las reseñas, solo se leen comentarios positivos sobre los Logitech Z207. Por lo tanto, estamos seguros de que, si finalmente decides comprarlos, no te arrepentirás.

Unos altavoces con un diseño moderno que ofrecen dos formas conexión

Los controles están en el altavoz derecho Logitech

Estos altavoces, que tienen un diseño compacto, se integran en cualquier escritorio sin ocupar demasiado espacio. A pesar de su tamaño reducido, sorprenden por su potencia gracias a la combinación de cuatro transductores que ofrecen un buen equilibrio en las frecuencias medias y agudas, al tiempo que refuerzan los graves. El resultado es un sonido claro y nítido.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. Permiten conectar hasta tres dispositivos de manera simultánea: dos a través de Bluetooth y uno mediante el conector jack de 3,5 mm. Esto significa que puedes tener conectados el ordenador, el móvil y una tableta al mismo tiempo. Todo se controla desde el altavoz derecho, donde están los botones principales.

En cuanto a potencia, ofrecen 10 vatios de pico y 5 vatios RMS, cifras que, aunque puedan parecer modestas, se traducen en un sonido más que suficiente para escuchar música, ver series/películas o jugar a videojuegos. Es importante recordar que están diseñados para ser utilizados en una habitación de pocos metros cuadrados.

Si en tu día a día siempre usas auriculares cuando estás frente al ordenador, quieres dar el salto a unos altavoces, y te has puesto de limite no gastar más de 50 euros, los Logitech Z207 son un acierto. Así que, adelántate al Black Friday con esta oferta, no todos los días están rebajados 23,09 euros.

