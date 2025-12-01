Últimas horas para conseguir el Kindle Colorsoft a precio de saldo: el libro electrónico a color más completo

Los libros electrónicos han transformado nuestra forma de leer y, además de su versatilidad, nos ofrecen ventajas que los convierten en una compra ideal tanto para uno mismo como para regalar. Y de entre todas las opciones, el Kindle Colorsoft es una de las opciones más completas si buscas un modelo a color, el cual está rebajado a precio mínimo, pero solo hasta mañana.

Este libro electrónico de Amazon se ha convertido en uno de los nuevos superventas y, a pesar de tener un precio recomendado de 269,99 euros, en esta semana de rebajas por el Black Friday podemos aprovechar para conseguirlo por unos 180,99 euros en Amazon, donde tiene un descuento de casi 90 euros hasta las 23:59 horas de este día 1 de diciembre.

Compra el Kindle Colorsoft a precio mínimo histórico por tiempo limitado

Si buscas un libro electrónico, el nuevo Kindle Colorsoft es unas de las opciones más completas. A nivel de diseño es como tener un Kindle Paperwhite en las manos por su tamaño compacto y ligero, pudiendo así llevarlo a todas partes de la manera más cómoda posible. Y más teniendo en cuenta que dispone de una certificación IPX8 que lo hace resistente al agua.

Aunque todas las miradas van indiscutiblemente a su pantalla antirreflejos de 7 pulgadas que, más allá de asegurarnos una experiencia muy similar a la del papel impreso gracias a una tecnología E-Ink, destaca por brindarnos imágenes a color, siendo capaz de mostrarnos hasta 4.096 tonalidades diferentes, pudiendo así desde leer comics hasta libros infantiles (algo que viene de maravilla en cualquier hogar con niños pequeños).

Asimismo, cabe mencionar que al leer libros a color nos ofrece una resolución de 150 ppp, mientras que si las lecturas son en blanco y negro esta sube a unos 300 ppp al igual que en el resto de modelos de la marca. En la práctica, estro se traduce en una buena nitidez, además de que incorpora una luz cálida ajustable y una especia de modo noche que invierte los colores.

Otro punto diferencial es que nos permite subrayar en color amarillo, naranja, azul o rosa para remarcar las frases más importantes, las cuales podemos encontrar rápidamente aplicando un filtro. Y en cuanto a capacidad, su almacenamiento de 16 GB es más que suficiente para descargar cientos (e incluso miles) de libros en una gran variedad de formatos, ya sea desde la propia tienda de Amazon o conectándolo a nuestro ordenador.

Para rematar, si hablamos sobre su autonomía, su batería de larga duración nos deja sin palabras al aguantar hasta 8 semanas de uso por cada carga. Obviamente, esto puede variar según el nivel de brillo, el tiempo que leamos en el día a día y otros ajustes, pero aun así sigue siendo sobresaliente. Así que no dejes escapar la oportunidad, porque en poco más de un día dejará de estar tan barato, y seguramente tardemos en verlo con descuento mucho tiempo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.