Este gama media de Google rinde como un móvil de gama alta y no cuesta ni 400 euros con el ofertón que tiene

Si quieres disfrutar de un buen teléfono sin tener que gastar una salvajada, dentro de la gama media nos encontramos auténticas bestias, y más ahora en plena semana de Black Friday. Nuestra opción preferida es este Google Pixel 9a, un modelo al que no le falta de nada y que ahora podemos encontrar con una de sus rebajas más grandes hasta la fecha.

Este teléfono de Google tiene un precio recomendado de 549 euros que, si te das prisa, puedes dejar completamente en el olvido. ¿Por qué decimos esto? Pues porque tiene un descuento total de 151 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 398 euros en Amazon, uno de los mejores precios al que lo hemos visto.

Compra el Google Pixel 9a al mejor precio

De todos los teléfonos de gama media que hemos probado a lo largo de este año, el Google Pixel 9a es el que más recomendamos por lo equilibrado que es. A nivel de diseño, cuenta con un marco es de aluminio, una trasera de plástico, y deja a un lado la clásica Camera Bar para utilizar un módulo de cámara en forma de cápsula que pasa más desapercibido. Sin pasar por alto que su tamaño compacto lo hace muy manejable y que tiene una certificación IP68.

Uno de los apartados que más sobresale en los teléfonos de Google es el visual, y aquí no iba a ser meno. Tenemos una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una resolución Full HD+, una fluida tasa de refresco de 120 Hz y un brillo que mejora al alcanzar un pico máximo de 2.700 nits para que la experiencia sea igual de buena tanto en interiores como en exteriores, además de que está protegida con Gorilla Glass 3.

Y lo mismo podemos decir de su software, ya que actualmente funciona bajo un sistema operativo Android 16 puro, sin capas añadidas ni el típico bloatware que vemos en otros terminales de la competencia y con muchos años de actualizaciones por delante.

Si a esto le sumamos que monta un procesador Google Tensor G4, que es el mismo que utilizan el resto de modelos de la familia Pixel 9, el buen rendimiento en las tareas básicas del día a día está más que asegurado. Sin pasar por alto que tenemos acceso a una grandísima variedad de funciones de IA de la mano de Gemini, que es otro de los puntos claves de este smartphone.

Al tratarse de su versión más básica, el resto de la configuración la terminan de completar una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB. Mientras que si hablamos de su autonomía, su batería de 5.100 mAh aguanta un día de uso completo sin despeinarse y admite una carga rápida de 23 W que, aunque no sea de las más rápidas, reduce el tiempo de espera, algo que siempre se agradece.

Todo esto son motivos más que suficientes para apostar por él. Igualmente, su apartado de fotografía termina de despejar cualquier duda, ya que es una maravilla. Su cámara frontal de 13 MP es ideal para selfies, videollamadas o grabar vídeos para compartir en nuestras redes sociales. Y la trasera monta una doble cámara formada por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP que nos brinda tanto fotos como vídeos con un gran nivel de detalle y color. Por menos de 400 euros, ya te adelanto que no encontrarás nada mejor en estos momentos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.