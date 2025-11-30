Caen de precio los AirPods Pro 3, unos auriculares que miden la frecuencia cardiaca y traducen conversaciones

Llevo años usando distintos auriculares y tengo clarísimo que no cambiaría mis AirPods por nada. No necesitas un iPhone para disfrutarlos, pero si lo tienes, la experiencia mejora muchísimo. En cualquier caso, si estabas pensando en hacerte con unos, ahora puedes conseguir los nuevos AirPods Pro 3 más barato, ya que están rebajados a tope por el Black Friday.

A pesar de tener un precio recomendado de 249 euros, algo que ya de por sí nos sorprendió tras su lanzamiento al ser más económicos que el modelo de anterior generación, ahora por el Black Friday podemos aprovechar para conseguir estos auriculares de Apple incluso algo más baratos, ya que tienen un descuento de 30 euros que los deja por apenas unos 219 euros en Amazon.

Compra los nuevos AirPods Pro 3 a precio mínimo histórico

AirPods Pro 3 Apple

Los nuevos AirPods Pro 3 son los mejores auriculares inalámbricos que ha creado Apple hasta la fecha. El primer gran cambio lo vemos en su diseño, ya que ahora son más pequeños, más cómodos y se ajustan mejor gracias tanto a su nueva geometría como a las cinco tallas de almohadillas incluidas en la caja, pudiendo escoger el que mejor se adapte a nuestro oído para mejorar el aislamiento y no sentir que los llevamos puestos.

Eso sí, lo que realmente buscamos al comprar unos auriculares es que suenen bien, y aquí no hay fallo. Disponen de un chip H2 que nos brinda un audio más limpio, profundo y equilibrado, pero lo que realmente sigue marcando la diferencia (y eso que ya era difícil) es su cancelación de ruido activa, que es el doble de eficaz en comparación a las generaciones anteriores. Algo que en lo que contribuyen sus micrófonos renovados, los cuales también nos garantizan una mayor calidad tanto en llamadas como en grabaciones.

Si hablamos de novedades, Apple nos ha sorprendido al incorporar un sensor de frecuencia cardíaca en el interior de los propios auriculares para monitorear nuestro pulso durante los entrenamientos. Este envía los datos directamente a la app Fitness, ofreciendo métricas precisas sin necesidad de llevar un reloj puesto en la muñeca. Y otra las cosas que más nos gustan es que son compatibles con Apple Intelligence para sacarle partido a una función de traducción en tiempo real, aunque para usarla necesitamos tener a mano un iPhone 15 Pro o posterior y la versión más reciente de iOS.

A todo esto tenemos que sumarle mejoras en el resto de modos de escucha y que responde mejor a los a la hora de ajustar el volumen con un simple deslizamiento, además de una nueva función que nos permite hacer fotos o videos usando los auriculares como control remoto. Y en términos de autonomía, tampoco se quedan atrás. Llegan a ofrecernos hasta 8 horas de reproducción con la cancelación activa y un total de 24 horas si contamos con la carga del estuche, que ahora integran el chip U2 para poder localizarlos de una manera mucho más precisa.

