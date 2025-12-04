Te vas a enamorar de estos auriculares Trust en cuanto veas todo lo que ofrecen por tan poco

Tenemos que hablar de los Trust GXT 491 Fayzo, unos auriculares gaming inalámbricos que destacan por ser buenos, bonitos y ahora aún más baratos. Tienen un precio recomendado de 69,99 euros, que ya resulta muy atractivo, pero los puedes encontrar en Amazon por solo 41,90 euros. Por cierto, están disponibles en tres colores: negro, morado y blanco.

Si bien hay muchos auriculares en el mismo rango de precio, estos ofrecen una serie de características que los sitúan un escalón por encima. Además, son multiplataforma y funcionan en PC, PS4, PS5, Nintendo Switch/Switch 2 y dispositivos móviles. En cuanto a la autonomía, llevan una batería que ofrece hasta 22 horas de uso continuo con una carga completa.

Si buscas unos auriculares gaming baratos, los Trust GXT 491 Fayzo son un acierto

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares es la conectividad inalámbrica dual. Los puedes tener conectados a la consola o PC a través del receptor USB de 2,4 GHz, y al mismo tiempo tener el móvil conectado por Bluetooth por si tienes que contestar una llamada. Si lo prefieres, también los puedes conectar por cable, ya que son compatibles con cualquier dispositivo que tenga una entrada jack de 3,5 mm.

A nivel de audio, cuentan con unos potentes controladores de 50 mm y sonido envolvente 7.1 virtual, lo que se traduce en una experiencia inmersiva brutal. Los diálogos se escuchan con una nitidez y potencia que te ayudan a meterte de lleno en la partida. Y para que puedas hablar con tus amigos mientras juegas online, tienen un micrófono flexible con cancelación de ruido para que se te oiga alto y claro. El micrófono se puede quitar fácilmente.

No menos importante es la ergonomía, y aquí sorprenden por ser muy cómodos y ligeros. Cabe destacar que las almohadillas son muy suaves y la diadema ajustable. A esto hay que sumar un diseño elegante que incluye iluminación RGB, algo imprescindible al estar hablando de unos auriculares gaming.

Por poco más de 40 euros, es difícil encontrar otros auriculares gaming con unas características similares a los Trust GXT 491 Fayzo. Por último, decir que, al estar hablando de una oferta que puede finalizar en cualquier momento, te recomendamos que los añadas a la cesta lo antes posible si finalmente decides comprarlos.

