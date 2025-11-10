El Xiaomi que baja 365 euros arrasa: pantalla 144 Hz, cámara Leica y 12 GB de RAM

Hay algo especial en estrenar un móvil. No hablo del brillo de la pantalla, ni del olor del embalaje, ni de los primeros minutos ajustando iconos. Hablo de esa mezcla de curiosidad y confianza, de la idea de que por fin tienes algo capaz de seguirte el ritmo, de acompañarte en los días intensos. Un móvil que no te pide paciencia, sino que te la devuelve.

Eso es exactamente lo que se siente con el Xiaomi 14T. Se trata de un teléfono que no busca impresionar con promesas imposibles, sino cumplir con lo que importa. Pantalla fluida, diseño sólido, potencia más que suficiente, cámara de nivel y memoria como para no tener que estar pendiente. Todo esto con 365 euros de descuento gracias a esta oferta de AliExpress.

Si echas un vistazo a la tienda de Xiaomi puedes comprobar que este móvil tiene un precio oficial de 649,99 euros. Ahora mismo, lo podemos comprar por 285,99 euros, una bajada de precio brutal. Además, nos lo envían desde España para que lo podamos tener en casa en cuestión de días, y tenemos un plazo de 90 días para hacer devoluciones gratis, por si tienes miedo de que salga más barato en las próximas semanas.

Xiaomi 14T: el móvil que hace mucho sin pedirte tanto

El Xiaomi 14T es el tipo de móvil que no intenta gritar "soy premium" pero que cada detalle lo dice en voz baja. Sus bordes suaves, su parte trasera limpia y su perfil delgado lo hacen especialmente cómodo. En la mano, transmite esa sensación de equilibrio que tanto cuesta conseguir, no es ni demasiado grande ni tan pequeño como para perecer antiguo. Pesa 195 gramos pero distribuye bien en el peso, así que no se siente aparatoso. El módulo de cámara con su forma cuadrada sobresale lo justo para añadir carácter pero sin romper la armonía del diseño.

Está claro que Xiaomi ha afinado mucho el lenguaje de sus últimos modelos, y este 14T es buena muestra de ello. En un mundo en el que pasamos tantas horas frente a una pantalla, tener una buena no es un lujo, es una necesidad. Su panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco de hasta 144 Hz ofrece una fluidez que se nota desde el primer gesto. Desplazarse, leer, ver vídeos o jugar, todo se siente suave y preciso. Además, es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, así que las series y películas lucen como deben.

El corazón del 14T es el MediaTek Dimensity 8300-Ultra, un procesador que hereda muchas virtudes de la gama alta y que ofrece una eficiencia excelente. Combinado con 12 GB de RAM y con 256 GB de almacenamiento, lo que ofrece es simple: rapidez, estabilidad y margen de sobra. En el día a día, esto se traduce en una experiencia limpia. Las aplicaciones se abren al instante, el desplazamiento por redes es fluido, los juegos se mantienen estables y la multitarea parece ilimitada.

Una de las grandes razones para mirar el Xiaomi 14T con otros ojos está en su cámara. Xiaomi sigue colaborando con Leica, y eso se nota tanto en el color como en la naturalidad de las imágenes. El sistema está formato por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un teleobjetivo también de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 para las capturas más amplias. El resultado son fotos equilibradas con un nivel de detalle notable y con colores precisos. No exagera los tonos, no satura, no quema. Es un móvil que fotografía como debe, y eso ya es mucho decir.

El modo retrato es especialmente bueno, el desenfoque es progresivo, el recorte natural y la piel mantiene textura real sin ese efecto plastificado. Por la noche, el modo nocturno ofrece imágenes limpias, con ruido controlado y una exposición muy bien ajustada. La cámara frontal de 20 megapíxeles cumple sobradamente para selfies y videollamadas, con buena definición. Te aseguro que te va a encantar hacer fotos con este móvil.

La batería de 5000 mAh es la aliada perfecta para este conjunto. Aguanta sin problema un día y medio de uso moderado. Y, cuando toque cargarlo, su carga rápida de 67 W lo hará en poco tiempo. Son esos detalles que cambian la rutina porque ya no tendrás que enchufarlo por la noche, bastará con conectarlo mientras te preparas por la mañana, antes de salir.

Es un móvil para quien busca rendimiento de gama alta a precio de gama media. Para quien valora la fotografía, pero no quiere cargar con una cámara aparte. Para quien necesita memoria y una batería que dure de verdad. Y, sobre todo, para quien sabe reconocer una oferta real cuando la ve, porque 365 euros menos con un móvil como este no es algo que se vea todos los días.

