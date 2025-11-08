De oferta los auriculares OnePlus que consiguen que te olvides de que los llevas puestos

Hay días en los que el ruido alrededor pesa demasiado. Las conversaciones ajenas, los motores, los teclados, el aire acondicionado... todo suena más fuerte de lo que querrías. Es entonces cuando empiezas a buscar unos auriculares que te proporcionen un instante de refugio personal, donde podrás convertir la música o el silencio en un espacio propio.

Precisamente los OnePlus Nord Buds 3 Pro son justamente un refugio accesible. Parece que OnePlus ha querido trasladar parte de la experiencia de sus auriculares premium a un modelo más equilibrado, pensado para el día a día pero sin renunciar a la calidad. No buscan reinventar el sonido, solo hacer que disfrutes de él sin distracciones.

Este modelo tiene un precio oficial de 79 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de OnePlus. Sin embargo, ahora en AliExpress están disponibles por 37 euros. No cabe duda de que es una excelente oportunidad para hacerse con ellos. Además, tienen envío y devolución gratis, de hecho el plazo de devolución es de 90 días, que siempre da un extra de tranquilidad.

Los OnePlus Nord Buds 3 Pro y la promesa de escuchar sin distracciones

La primera impresión al abrir el estuche ya es buena. Es compacto, de tacto suave y con un cierre magnético firme que transmite esa sensación de producto cuidado, sin pretensiones de lujo pero sin esa sensación de plástico barato. Los auriculares mantienen esa estética sobria de OnePlus, con bordes redondeados, acabado mate y una forma que se adapta con naturalidad al oído. Pesa solo 4,4 gramos cada auricular, y eso ayuda a que se mantengan estables tras largos ratos de uso.

Todo está pensado para pasar desapercibido, para que lo importante no sea cómo se ven, sino cómo se sienten. Es un ajuste firme que no llega a resultar invasivo. No presionan pero tampoco se mueven, así que los podrás utilizar todo el día sin que lleguen a molestarte.

OnePlus ha apostado por unos drivers dinámicos de 12,4 mm con diafragma de titanio. Gracias a ellos son capaces de ofrecer un sonido potente, con graves definidos y agudos nítidos. No hablamos de unos auriculares planos pero tampoco excesivamente coloreados. Más bien el equilibrio es la clave. Los bajos tienen cuerpo, pero no saturan, las voces suenan naturales, los instrumentos mantienen textura...

Pero el verdadero salto lleva con la cancelación activa de ruido. Ofrecen hasta 49 dB de reducción gracias a su sistema híbrido que combina micrófonos internos y externos para analizar el entorno y neutralizarlo. Se nota cuando vas en el metro, porque el sonido ambiente se desvanece hasta convertirse en un murmullo lejano. No es un silencio absoluto, pero sí uno realista, cómodo, el que necesitas para concentrarte o simplemente descansar del ruido.

Estos OnePlus tienen tres micrófonos por auricular que se encargan de capturar la voz y filtrar el ruido externo. Durante las llamadas, priorizan la voz principal eliminando parte del ruido ambiental sin recortar las frecuencias naturales. Integran bluetooth 5.4 para ofrecer una conexión estable tanto en Android como en iOS. Emparejarlos es cuestión de segundos, y hasta tienen un sensor de proximidad para que la reproducción se detenga al quitártelos.

Si sumamos la energía del estuche, estos auriculares pueden alcanzar las 44 horas de autonomía, más que suficiente para olvidarte del enchufe durante varios días. Y, si se quedan sin batería, una carga rápida de apenas 10 minutos te ofrecerá 7 horas de reproducción. Los controles táctiles funcionan bien y simplemente todo responde con precisión. Al precio que tienen ahora, me parecen una muy buena opción de compra.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.